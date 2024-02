Przyjemność plucia w twarz

No, przepraszam, może pewne zmiany następują: mamy do czynienia z wypowiedziami polityków coraz wyższej rangi i, nie da się ukryć, coraz bardziej bezczelnymi. Do tej reguły doskonale pasuje zachowanie byłego prezydenta Izraela Re’uwena Riwlina. Podczas pobytu w Krakowie w styczniu, na konferencji poświęconej antysemityzmowi, pan Riwlin stwierdził: – Z całym szacunkiem, ale zostaliśmy tutaj zarżnięci także przez Polaków. – I dodawał: – I to są fakty, których nie będziemy ignorować. Musimy edukować ludzi, aby zrozumieli, co wydarzyło się podczas Shoah, aby zrozumieli, co stało się z ich narodami, a my wtedy zrozumiemy, co stało się z naszym narodem. W dalszej części wywiadu prezydent Riwlin opowiedział, jak podczas wizyty państwowej w Izraelu spotkał się ze swoim polskim odpowiednikiem, Andrzejem Dudą.