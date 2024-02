Gen Z. Jeszcze młodsi, jeszcze lepiej wykształceni i nieco bardziej z wielkiego ośrodka

Słyszeliście może o tym całym pokoleniu Z, czyli gen Z? Oni są jeszcze młodsi, jeszcze lepiej wykształceni i nieco bardziej z wielkiego ośrodka niż my. Wszystko to brzmi fajnie dopóty, dopóki nie trzeba z nimi pracować. Nowy z Tarnowa uruchomił niedawno program stażowy, iż nasze korpo odnosi niebywałe sukcesy w sprzedaży pakietów Internet + telefon + dostęp do TV Republika. Pracy jest coraz więcej, ale budżet na wynagrodzenia pozostaje jednak bez zmian, więc postanowił nam przyprowadzić stażystów, i to możliwie młodych, iżby ich – jak to powiedział – „odpowiednio uformować”.