Zdort: Jesteśmy bezrobotni

Karol Gac: Czym był Tygodnik TVP?

Dominik Zdort: Musimy się nieco cofnąć, ponieważ to pomysł, u którego podstaw legły wcześniejsze doświadczenia moje i mojego zespołu. Dawniej pracowaliśmy przez wiele lat w „Rzeczpospolitej” i w pewnym momencie poproszono nas, abyśmy wzięli na siebie redagowanie weekendowego dodatku do dziennika, czyli „Plusa Minusa”. Postawiłem wówczas warunek, że nie będziemy zajmować się polityką, ponieważ obawialiśmy się, że nowy wydawca dziennika może mieć od nas jakieś polityczne oczekiwania. Na szczęście żaden z kolejnych redaktorów gazety – ani Tomasz Wróblewski, ani Bogusław Chrabota – nie usiłował nam nic brutalnie narzucać. W końcu jednak nadszedł moment, gdy wydawca zakazał nam korzystania z rysunków Andrzeja Krauzego, które często były ideowo niepoprawne, ale dla naszego zespołu niesłychanie istotne – i poczuliśmy, że zaczynają się polityczne ingerencje. Zaraz oskarżono nas wprost, że robimy „PiS-owski biuletyn”, co było wyjątkową bzdurą, bo przecież stroniliśmy od polityki. Zostaliśmy wypchnięci z „Plusa Minusa” i musieliśmy szukać nowego zajęcia. Rozeszliśmy się w różne strony. Ja, po jakimś czasie, otrzymałem propozycję pracy w internetowym portalu Telewizji Polskiej.

Jak zaczęła się historia Tygodnika TVP?

Zgłosiłem pomysł utworzenia takiego portalu swoim szefom w telewizji. Moim przełożonym był dyrektor Kuba Sufin, a jego – wiceprezes TVP Maciej Stanecki. I to ich przychylności zawdzięczamy powstanie Tygodnika TVP.