Biedroń gorzko o KO. "Nawet nie usiedliśmy do stołu"

Europoseł Robert Biedroń był gościem Polsat News, gdzie powiedział, że Lewica nie prowadziła oficjalnych rozmów z ugrupowaniem Donalda Tuska o potencjalnej koalicji na wybory samorządowe. – Nie było żadnego spotkania. Po prostu dwoje nie chciało na raz i idziemy obok siebie. Mleko się rozlało – wskazał, po czym zaznaczył, że jego ugrupowanie poradzi sobie w pojedynkę, ponieważ "Lewica jest w samorządzie".

– Nie zdążyliśmy nawet usiąść do stołu. Nie rozmawialiśmy o współpracy z Koalicją Obywatelską, nie było żadnego spotkania. Stało jak się stało, idziemy obok siebie. Najważniejsze jest, aby odbić samorządy PiS-u. Mamy wolne media, wolne sądy, najwyższa pora na wolne samorządy – przekonywał europoseł. – Gdybyśmy szli razem, to mielibyśmy wyższe szanse. Ubolewam nad tym – wskazał, nawiązując do nieudanej współpracy z KO na poziomie wyborów samorządowych.

Biedroń podkreśla, że "Lewica jest racjonalna, zawsze była, jest i będzie. – To Lewica zrobiła najlepsze rzeczy dla Polski – dodał. Wśród zasług swojej formacji wymienił m.in. dołączenie Polski do NATO i Unii Europejskiej.

Wybory samorządowe. Są pierwsze decyzje PKW

Na stronie internetowej PKW opublikowano "wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami samorządowymi zarządzonymi na dzień 7 kwietnia 2024 r.".

Z dokumentu wynika, że PKW zarejestrowała pierwsze sześć komitetów wyborczych: Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska, Komitet Wyborczy Bezpartyjni Samorządowcy, Komitet Wyborczy Normalny Kraj, Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Obywatele i Sprawiedliwość, Komitet Wyborczy Związku Słowiańskiego oraz Komitet Wyborczy Ruch Naprawy Polski.

Termin na złożenie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego upływa 12 lutego. W poniedziałek w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie premiera Donalda Tuska w sprawie zarządzenia wyborów samorządowych.

"Zarządza się wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę 7 kwietnia 2024 r." – czytamy w rozporządzeniu.

