"Konstytucja do niedawna była świętością". Kaczyński: Nie możemy się zgodzić na tę władzę

Politycy Prawa i Sprawiedliwości szykują się do zbliżających się wyborów samorządowych. Jak dotąd przedstawiono trzy kandydatury na prezydentów miast: Łukasza Schreibera w Bydgoszczy, Zbigniewa Boguckiego w Szczecinie oraz Tobiasza Bocheńskiego w Warszawie.

W sobotę prezes PiS Jarosław Kaczyński odwiedził Płock, gdzie spotkał się z wyborcami. Polityk odniósł się do ostatnich wydarzeń w kraju (m.in. zatrzymania i uwolnienia posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika) oraz do doniesień o możliwości anulowania wielkich strategicznych projektów: budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego oraz portu kontenerowego w Świnoujściu.

– Dlaczego wszystko, co może nam dawać siłę, szybki rozwój, zbliżanie się do poziomu bogatych państw zachodniej Europy – bo to w ostatnich latach trwa – dlaczego to wszystko jest kwestionowane? O co chodzi? O polski interes narodowy, siłę Polski? Ta siła jest przecież przesłanką wolności – tylko silna Polska może być wolna, tylko tak możemy być wolni – powiedział Kaczyński.

Kaczyński: Rząd łamie konstytucję

Prezes PiS przypomniał, że jeszcze niedawno zwolennicy dzisiejszej koalicji rządowej oraz jej obecni członkowi nosili koszuli z napisem "konstytucja". Dzisiaj członkowie nowego rządu łamią zapisane w niej zasady.

– Konstytucja do niedawna była świętością, nosili koszulki z napisem "konstytucja", a dzisiaj ich główny autorytet prawny mówi, że konstytucja może jest ważna, ale jak ją trzeba łamać, to ją łammy, bo taki jest nasz interes. To jest wprowadzenie bezprawia, niszczenia praw obywatelskich, wolnej Polski, wolności Polaków, deptania Polaków. Nie możemy się na to zgodzić, nie możemy się zgodzić na tę władzę – stwierdził.

Kaczyński zadeklarował, że jego partia podejmie "wszelkie zgodne z prawem środki", aby doprowadzić do zmiany władzy w Polsce.

Czytaj też:

"Mam swoje ustalenia z prezesem Kaczyńskim". Czarnek pożegna się z Sejmem?Czytaj też:

Prezydent Duda: Tusk i Kaczyński mnie nie lubią