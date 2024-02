Dyskusja o słowach prezydenta ws. Krymu. Bosak skomentował bez poprawności politycznej

Wielkie kontrowersje, a nawet oburzenie części polityków wywołało stwierdzenie Andrzeja Dudy, że historycznie rzecz biorąc, najdłużej Krym "był w gestii Rosji".

Prezydent podkreślił w głośnym wywiadzie na Kanale Zero, że nie wie, czy Ukrainie uda się odzyskać Krym. Został bowiem zapytany o przyszłość Krymu w kontekście sytuacji na froncie. – Dzisiaj Rosja prze do tego, żeby na Ukrainie wygrać. Ja mówię tak: jeżeli Rosja zachowa terytoria Ukrainy, to w istocie będzie to zwycięstwo Rosji i wówczas prawdopodobieństwo kolejnego ataku ze strony Rosji jest bardzo wysokie – stwierdził prezydent.

W niedzielę wypowiedź prezydenta była jednym z tematów rozmowy polityków w „Śniadaniu Rymanowskiego” na antenie Polsat News. Wśród gości byli m.in. wicemarszałkowie Sejmu Piotr Zgorzelski i Krzysztof Bosak.

Zgorzelski: Polityczne faux pas

– To było polityczne faux pas. Nikt nie kwestionuje roli prezydenta Dudy jako lidera koalicji antyrosyjskiej. Tworzenie figur politycznych, które pozbawiłyby prezydenta tego dorobku jest nieuczciwe – powiedział Piotr Zgorzelski.

Przedstawiciel PSL dodał, że wypowiedz prezydenta została podłapana przez rosyjskie media.

– Dlatego z punktu widzenia polskiej racji stanu, dyskusja na ten temat nie powinna trwać zbyt długo. Intencja prezydenta z pewnością nie była taka, jak wybrzmiało to w tej wypowiedzi – podkreślił Zgorzelski.

Bosak: Mamy próbę narzucenia proukraińskiej poprawności politycznej

Z kolei Krzysztof Bosak skomentował, że prezydent powiedział prawdę. – W Polsce jest próba narzucenia takiej proukraińskiej poprawności politycznej, ale my nie jesteśmy od tego, żeby rezonować linię ukraińskiej dyplomacji – przypomniał.

– Przywołują teraz prezydenta do porządku, że nie wolno powiedzieć czegoś, co odbiega od maksymalistycznych oczekiwań ukraińskich jeżeli chodzi o rezultat tej wojny. Właściwie dlaczego nie wolno? – Jeżeli Ukraina chce żeby Polska reprezentowała linię ukraińskiej dyplomacji, to powinna wystosować jakieś zachęty, a tego nie widać – dodał.

– Mamy niezamknietą kwestię konfliktu o przejmowanie rynku przewozowego, niezamknietą kwestię konfliktu o zalew towarami rolnymi z Ukrainy. Ukraina szykuje się na następne lato, żeby zalewać nas jeszcze bardziej. Mamy absolutnie nieruszone kwestie historyczne, a my mamy nawzajem dyscyplinować siebie i udowadniać, ze Krym jest bardziej ukraiński niż rosyjski. Dla mnie to jest kuriozalne – przyznał Bosak.

Duda tłumaczy słowa o Krymie

Już następnego dnia po wywiadzie, czyli w sobotę prezydent odniósł się do swoich słów. Podkreślił, że napaść Rosji na Ukrainę ma charakter zbrodniczy, a on sam od pierwszego dnia wojny całkowicie popiera dążenie Ukrainy do odzyskania wszystkich swoich terytoriów.

"Moje działania i stanowisko w sprawie rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę były i są od pierwszego dnia jednoznaczne: Rosja łamie prawo międzynarodowe, jest agresorem i okupantem. Napaść rosyjska na Ukrainę i okupacja międzynarodowo uznanych terytoriów Ukrainy, w tym Krymu, to zbrodnia" – napisał w mediach społecznościowych.

