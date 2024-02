"Czas najwyższy". Sawicki zwrócił się z apelem do Tuska i Bodnara

– Najważniejszą ocenę systemu prawnego w Polsce wyraziło dwóch wybitnych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński, latem ubiegłego roku, kiedy powiedział, że polski wymiar sprawiedliwości przez Zbigniewa Ziobrę, Solidarną Polskę i większość parlamentarną został zdewastowany. Powtórzył to także premier Mateusz Morawiecki – mówił Sawicki w TVN24.

Odniósł się w ten sposób do wypowiedzi Marcina Horały z PiS, który oskarżył rządzących o "łamanie prawa i potęgowanie chaosu w Polsce". – Jeżeli rządząca większość chce w to łamanie prawa brnąć, to nie mamy w tym momencie fizycznych środków, żeby to zatrzymać. To takie zbójeckie prawo większości – ocenił.

– Ze zbójeckiego prawa większości wy bezwzględnie korzystaliście przez osiem lat i mieliście za nic konstytucję, ustawy, orzeczenia trybunałów. To było dla was nieistotne – powiedział do Horały Sawicki.



Sawicki: Apeluję do mojej większości parlamentarnej

Następnie zwrócił się do rządzących. – Skoro ten polski wymiar sprawiedliwości został zdemolowany, to dzisiaj chcę też zaapelować do mojej większości parlamentarnej – oświadczył.

– Czas najwyższy, aby profesor Bodnar, minister sprawiedliwości, premier Tusk, większość parlamentarna przedłożyła pakiet ustaw reformujących wymiar sprawiedliwości – stwierdził Sawicki.



Trzecia siła w Sejmie

Marek Sawicki zasiada w Sejmie jako poseł nieprzerwanie od 1993 r. W latach 2007-2012 i 2014-2015 był ministrem rolnictwa. W obecnej kadencji Sejmu prezydent wyznaczył go na stanowisko marszałka seniora. Został także przewodniczącym Komisji Do Spraw Kontroli Państwowej.

Ugrupowanie Sawickiego wraz z partią Szymona Hołowni współtworzą Trzecią Drogę, która ma w Sejmie 65 posłów – 33 z Polski 2050 i 32 z PSL. W wyborach 15 października 2023 r. TD zajęła trzecie miejsce, zdobywając 3 110 670 głosów (14,4 proc.).

