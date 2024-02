Brudziński odpiera zarzuty: Z rozbawieniem będę śledził przerysowane medialne wzburzenia

Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak (KO) twierdzi, że Liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska mogła być podsłuchiwana przez polskie służby w trakcie spotkań z politykami ówczesnej polskiej opozycji, które odbywały się w jednym z warszawskich hoteli.

Zdaniem Siemoniaka "to sytuacja absolutnie bulwersująca". Minister powiedział na antenie Radia Zet, że zawiadomienie w tej sprawie wpłynęło do prokuratury już dawno, ale dopiero teraz ktoś się nią zajął.

"Gazeta Wyborcza" napisała, że w sprawie pojawiają się m.in. Joachim Brudziński i Maciej Wąsik.

Cichanouska była podsłuchiwana? Brudziński: Alternatywna rzeczywistość

Joachim Brudziński ustosunkował się do przekazanych przez Siemoniaka informacji pisząc w serwisie X, że zarzuty są nieprawdziwe.

"Szanowny Panie Ministrze, jako Koordynator Służb Specjalnych ma Pan wszelkie instrumenty aby wiedzieć, ze konfabulanckie zarzuty o moim rzekomym wpływie na inwigilowanie Pana i Pańskich kolegów, są tak samo »prawdziwe« jak »prawdziwym« byłoby stwierdzenie, że to co robicie jako rządzący dzisiaj w Polsce ma coś wspólnego ze standardami państwa prawa".

"Oczywiście jestem do dyspozycji prokuratury i nie mam żadnych obaw, co do wyników tego śledztwa. Z zainteresowaniem i rozbawieniem natomiast będę śledził te teatralnie, przerysowane medialne wzburzenia Pana kolegów i dziennikarzy tworzących alternatywną rzeczywistość. Mówienie i pisanie o tym, że jako europoseł mogłem zlecać służbom inwigilowanie polityków opozycji jest tak piramidalnie głupie, że aż zęby bolą" – dodał.

Informacjom podanym przez Siemoniaka, jakoby liderka białoruskiej opozycji była podsłuchiwana przez polskie służby zaprzeczył także Maciej Wąsik.

