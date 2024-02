"Bardzo poważne". Paprocka: To jest podstawowe pytanie do marszałka Hołowni

Media rozpisują się o rewolucji, jaką planuje Adam Bodnar w wymiarze sprawiedliwości. "Gazeta Wyborcza" pisała, że Donald Tusk chce "iść na ostro" i przejąć władzę nad Trybunałem Konstytucyjnym za pomocą uchwał sejmowych.

Z kolei Onet opisuje dokładniej zamiary rządu. Z informacji portalu wynika, że na najbliższym posiedzeniu Sejm przyjmie uchwałę głoszącą, że "sędziowie-dublerzy oraz Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo nigdy nie zostali prawidłowo powołani". Za pomocą uchwał rząd planuje sprokurować pięć wakatów w Trybunale Konstytucyjnym, które następnie szybko obsadzi swoimi nominatami.

"Wprost niezgodne z konstytucją"

– Takie zapowiedzi działań wobec Trybunału Konstytucyjnego słyszymy od kilku tygodni. Natomiast myślę, że Kancelarii Prezydenta jest bardzo bliski pogląd prawny wyrażany choćby przez pana prof. Ryszarda Piotrowskiego, który jasno wskazuje, że zmiany na tym etapie w Trybunale uchwałami Sejmu są po prostu wprost niezgodne z konstytucją – powiedziała Małgorzata Paprocka na antenie Polskiego Radia 24.

– Nie po to ustrojodawca zrobił 9-letnią kadencję Trybunału Konstytucyjnego, aby każda władza chciała przejmować Trybunał po wyborach – dodała.

"Podstawowe pytanie do Hołowni"

Minister w Kancelarii Prezydenta została również zapytana o sprawę Mariusza Kamińskiego oraz Macieja Wąsika. – Zgodnie z konstytucją w Sejmie zasiada 460 posłów. Zostali wybrani przez obywateli, mają mandat pochodzący z powszechnych wyborów i obowiązkiem prezydenta jako strażnika konstytucji jest tutaj zachowanie konsekwencji – mówiła. Przypomnijmy, że prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie kierować do Trybunału Konstytucyjnego wszystkie ustawy, które zostaną przegłosowane, gdy Kamińskiemu i Wąsikowi uniemożliwi się sprawowanie mandatu poselskiego.

– Jak się ułożą dalsze losy, jak będą procedowane kolejne projekty, to dzisiaj jest pytanie do pana marszałka Hołowni. I pytanie podstawowe: dlaczego nie respektuje wyroków sądu w tej sprawie? I to jest pytanie bardzo poważne – stwierdziła Paprocka.

