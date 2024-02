"CPK to więcej niż lotnisko". Morawiecki publikuje wymowną grafikę

30 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu Pracy dla Polski z udziałem prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i wiceprezesa Mateusza Morawieckiego. Tematem posiedzenia inauguracyjnego był Centralny Port Komunikacyjny.

Jeszcze przed pierwszym posiedzeniem zespołu, były premier Mateusz Morawiecki przedstawił w mediach społecznościowych dziesięć powodów, dla których realizacja inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego jest niezbędna dla rozwoju kraju i powinna być wyłączona z politycznego sporu.

Korzyści z CPK

– Ambitne narody zasługują na wielkie inwestycje. Taką inwestycją jest Centralny Port Komunikacyjny. To projekt, który powinien być wyłączony z jakiegokolwiek sporu politycznego. Dlaczego Centralny Port Komunikacyjny powinien powstać jak najszybciej? Oto dziesięć powodów – mówił.

Morawiecki stwierdził m.in., że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale to nowy system komunikacyjny Polski. – To szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże w dowolne miejsce na Ziemi. Rewolucja komunikacyjna. CPK to cała sieć nowej infrastruktury. Drogi, linie energetyczne, linie kolejowe. To rewolucja komunikacyjna naszych czasów – wskazywał

Dziś Mateusz Morawiecki opublikował kolejną grafikę dot. CPK. "To powinien być projekt ponad podziałami! Dziękuję za dyskusję, która toczy się wokół niego. Widać w niej, jak wielu ekspertów jest na #TAKdlaCPK" – czytamy. Na grafice nawiązano do korzyści, jakie przyniesie Polsce CPK m.in. w zakresie logistyki, infrastruktury, obronności, gospodarki, wizerunku, czy ochrony środowiska.

Morawiecki w Ciechanowie

Wczoraj Mateusz Morawiecki, w ramach prekampanii w wyborach samorządowych, odwiedził Ciechanów. Polityk mówił o tym, jak ważny jest dostęp do rzetelnej informacji. Skrytykował również obecną ekipę rządzącą za wahanie w sprawie strategicznych projektów rozwojowych. – Do władzy doszła ekipa, przynajmniej dyletantów, którzy chcieli już w pierwszych tygodniach powiedzieć "nie" dla CPK, "nie" dla atomu i "nie" dla portu kontenerowego w Świnoujściu, czyli "nie" dla tych elementów naszego planu rozwojowego, które podniosły tak mocno na wyższy poziom Rzeczpospolitą – stwierdził.

Zdaniem Morawieckiego, rząd Donalda Tuska może umożliwić powrót mafii vatowskich. – Oni chcą uśpić, skoro mają czelność już w pierwszych tygodniach zamykać strategiczne projekty dla Polski, to pomyślcie co mogą zrobić w dalszej przyszłości –stwierdził.

