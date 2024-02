Hermeliński: Uchwała, by usunąć trzech sędziów TK, to pierwszy krok

Według doniesień prasowych, Sejm na najbliższym posiedzeniu ma przyjąć uchwały w sprawie tzw. sędziów dublerów (chodzi o Mariusza Muszyńskiego, Jarosława Wyrembaka i Justyna Piskorskiego) oraz Krystyny Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. Kreślone są dwa scenariusze zmian w TK. Pierwszy zakłada, że Sejm przyjmie uchwałę głoszącą, iż "sędziowie-dublerzy oraz Krystyna Pawłowicz i Stanisław Piotrowicz nie są sędziami Trybunału Konstytucyjnego, bo nigdy nie zostali prawidłowo powołani".

Scenariusz drugi ma z kolei obejmować zmiany w konstytucji. "Tusk zaproponował, by nowych sędziów wyłonił Sejm większością 3/5 głosów, co wiązałoby się z jednym – na wybór musieliby się zgodzić zarówno politycy PiS jak i PO. A to – w zamyśle Tuska – miałoby dawać gwarancję apolityczności nowych sędziów TK" – opisuje Interia.

Hermeliński: Uchwała wystarczy jako pierwszy krok

– Nie bardzo wiem, w jaki sposób Sejm chciałby tę sprawę przeprowadzić. Na dziś w programie porządku nie jest przewidziana sprawa TK – powiedział w TVN24 Wojciech Hermeliński, sędzia TK w stanie spoczynku.

Przekonuje, że "trzeba tę sytuację naprawić". – Pierwszy krok, który jest już zapowiadany przez władzę – to jest chyba spowodowanie, aby przestały orzekać trzy osoby, które zostały wybrane na miejsca zajęte. Do tego wystarczy, w moim przekonaniu, uchwała Sejmu. Te trzy osoby, które teraz orzekają, zostały wybrane przez Sejm VIII kadencji decyzją, uchwałą Sejmu, która unieważniała, unicestwiała wcześniejszą decyzję sądu VII kadencji. Ci sędziowie byli prawidłowo wybrani, ale nie złożyli ślubowania – stwierdził były szef PKW.

Jak wyjaśnia, "To byłaby uchwała nie odwołująca, bo nie można odwołać kogoś, kto nie był powołany prawidłowo, tylko uchwała stwierdzająca, ze te osoby nie są sędziami". – Jest tylko kwestia, na ile te osoby podporządkują się tej uchwale. Tutaj bym się nie spodziewał, że nagle te osoby podporządkują się uchwale. Ale pierwszy krok trzeba zrobić – zaznacza prawnik.

– Należy zakładać, że ta uchwała wywrze skutki, ale ja obawiam się, że może tak się nie stać. Są też inne pomysły, jest projekt nowej ustawy TK, są poglądy, aby "wyzerować" Trybunał, poprzez usunięcie pozostałych sędziów. Ale w moim przekonaniu usunąć sędziów, odwołać nie można, ponieważ ta dwunastka sędziów, poza trójką, została wybrana w sposób prawidłowy. Ani władza ustawodawcza, ani wykonawcza nie może odwołać tych sędziów To może nastąpić tylko wtedy, gdy zostanie wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec tych sędziów – zaznacza Hermeliński dodając, że tutaj "powody by się znalazły".

