Gen. Andrzejczak o CPK: Projekt absolutnie kluczowy

Były szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego był gościem w Kanale Zero, gdzie rozmawiał z Krzysztofem Stanowskim. Wojskowego zapytano o to, czy Centralny Port Komunikacyjny jest inwestycją ważną z punktu widzenia obronności Polski.

– Ona przede wszystkim jest istotna z punktu widzenia kraju, a dopiero później możemy zejść niżej. Jak popatrzymy historycznie, rolę tej konektywności, rolę przepływów, transport, komunikacja, łącznie elementów. I chcemy odgrywać w tej części Europy znacząca rolę, to trudno znaleźć inną odpowiedź niż oczywiście "tak" – wskazał gen. Andrzejczak.

– Nie wiem jakich szukać tutaj punktów referencyjnych Rzeczypospolitej. Może gdy Gdynię budowaliśmy czy nawet autostrady. Przecież w ostatnich latach sieć drogowa znacząco się poprawiła. Czy kwestia naszego terminala LNG w Świnoujściu, który jest nie tylko elementem związanym z energia, ale też z szeroko rozumianą komunikacją zasobów. Jeśli chcemy odgrywać znaczącą rolę, a wiemy, że jesteśmy na środku tych systemów, między wielką chińską gospodarką, która bez wątpienia będzie parła na zachód, a interesami innych graczy, którzy chcieliby wziąć w tym udział, to z tego punktu widzenia CPK wydaje się projektem absolutnie kluczowym. Nie tylko jako lotnisko, smart city, infrastruktura wokół tego. Ale z perspektywy strategicznej, dalekosiężnej Polski, wydaje się absolutnie kluczowy – podkreślił były szef Sztabu Generalnego WP.

"CPK to więcej niż lotnisko". Morawiecki publikuje wymowną grafikę

"CPK to więcej niż lotnisko. To powinien być projekt ponad podziałami" – apeluje były premier Mateusz Morawiecki, który opublikował w sieci grafikę dot. CPK. – Ambitne narody zasługują na wielkie inwestycje. Taką inwestycją jest Centralny Port Komunikacyjny. To projekt, który powinien być wyłączony z jakiegokolwiek sporu politycznego. Dlaczego Centralny Port Komunikacyjny powinien powstać jak najszybciej? Oto dziesięć powodów – mówił.

Morawiecki stwierdził m.in., że Centralny Port Komunikacyjny to nie tylko lotnisko, ale to nowy system komunikacyjny Polski. – To szybsze, bezpieczniejsze i wygodniejsze podróże w dowolne miejsce na Ziemi. Rewolucja komunikacyjna. CPK to cała sieć nowej infrastruktury. Drogi, linie energetyczne, linie kolejowe. To rewolucja komunikacyjna naszych czasów – wskazywał.

