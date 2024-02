Rewelacje na temat przyszłości Tuska. KO oficjalnie zaprzecza

Do tej pory wiele wskazywało na to, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tymczasem "Super Express" ustalił w kręgu polityków PO, że obecny premier przymierza się do wyścigu o najwyższy urząd w państwie.

Prof. Uniwersytetu Warszawskiego Rafał Chwedoruk jest zdania, że otoczenie premiera na razie sonduje reakcje na pomysł Tuska.

Co na to koalicjant KO, czyli PSL? – Jeśli premier Tusk zdecyduje się kandydować, ma do tego prawo. Prezydentura może być dla Tuska zwieńczeniem jego kariery. Zobaczymy, jak będzie wyglądała rywalizacja z naszym kandydatem na prezydenta, Szymonem Hołownią – mówi poseł PSL Marek Sawicki. – Zapowiedź startu Tuska w wyborach traktuję poważnie. Zwracałem nawet kolegom z Trzeciej Drogi uwagę na to, że polityka KO i premiera Tuska, chyba zmierza w takim właśnie kierunku – dodaje poseł ludowców.

Kidawa-Błońska dementuje sensacje "SE"

Jednakże wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska dementuje te doniesienia.

– Bardzo lubię pana Marka Sawickiego, ale Koalicja Obywatelska sama decyduje, kto będzie naszym kandydatem. Cieszę się, że Donald Tusk jego dla niego autorytetem, ale to my zdecydujemy – stwierdziła w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Radia Zet”.

Polity dodała, że nie ma wątpliwości, kto będzie kandydatem KO w wyborach w 2025 roku. – Jest decyzja, naszym kandydatem jest Rafa Trzaskowski. Jesteśmy w bardzo ciekawym momencie historycznym, wiemy, co mamy robić. Bardzo się cieszę, że wszyscy o Donaldzie Tusku mówią, że może wykonywać każdą, najbardziej odpowiedzialną funkcję, ale to KO i PO będzie decydowała, a takich rozmów nie ma – zapewniła.

Trzaskowski z kłopotami

Z najnowszego sondażu prezydenckiego przeprowadzonego przez IBRIS na zlecenie Onetu wynika, że Rafał Trzaskowski, Mateusz Morawiecki oraz Szymon Hołownia idą łeb w łeb. Każdy z nich ma około 25 proc. poparcia i żaden nie może być pewien wejścia do II tury wyborczej.

Na Rafała Trzaskowskiego chce obecnie głosować 25,8 proc. uczestników sondażu. Drugie miejsce zajmuje Mateusz Morawiecki z wynikiem 24,9 proc., który minimalnie wyprzedza Szymona Hołownię. Na polityka Polski 2050 chce głosować 24,6 proc.

