Wąsik: Tusk inspiruje wszystkie działania przeciwko nam

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia przekonuje, że Kamiński i Wąsik utracili mandaty poselskie, innego zdania są politycy Prawa i Sprawiedliwości.

"Zastanawiam się, kto Szymonowi Hołowni sufluje te prawne bzdury? Posłowie Kamiński i Wąsik nie utracili swoich mandatów, a cały bałagan jest właśnie skutkiem działań marszałka" – pisał na portalu DoRzeczy.pl sędzia Trybunału Konstytucyjnego prof. Mariusz Muszyński z Wydziału Prawa i Administracji UKSW.

– Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik mają mandaty poselskie. Skoro tak, to mają prawo być w Sejmie – stwierdził w rozmowie z Wirtualną Polską konstytucjonalista prof. Ryszard Piotrowski.

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. "Tusk inspiruje wszystkie działania"

– Trzeba o tym śmiało powiedzieć. Donald Tusk inspiruje wszystkie działania przeciwko nam. To pamiętliwa osoba. Na łamach tygodnika "Sieci" Jan Maria Rokita pięknie go określa, że jest to pamiętliwy, mściwy człowiek. Nasza sprawa wzięła się z afery hazardowej i Donald Tusk uznał, że musi znaleźć jakiś pretekst, by odwołać z CBA Mariusza Kamińskiego – mówił na antenie telewizji wPolsce.pl Maciej Wąsik.

– Tak, stawię się na posiedzeniu Sejmu. Czy wejdziemy do Sejmu, to zobaczymy. Chciałbym, żeby opinia publiczna zobaczyła, co się będzie działo. Ja też chcę to zobaczyć. Jestem posłem, mam mandat i nie mam żadnego prawomocnego dokumentu, który zabiera mi mandat poselski. Sąd Najwyższy orzekł, że jestem posłem, wielu prawników to potwierdza. Nasza sytuacja, moja i Mariusza Kamińskiego, jest taka sama – obaj jesteśmy posłami. Będziemy chcieli wykonywać swój mandat, wejść do Sejmu, na salę plenarną. Jeśli ktoś będzie chciał nam to uniemożliwić, proszę bardzo. Niech postawią policję, barierki, niech opinia publiczna zobaczy – zaznaczył polityk PiS.

– To są cechy państwa autorytarnego, że posłowie nie są wpuszczani do Sejmu, bo nie lubi ich Donald Tusk. To nie Tusk będzie decydował o tym, kto jest, a kto nie jest posłem. To nie Szymon Hołownia powinien o tym decydować, tylko wyborcy, prawidłowe decyzje sądów – podkreślił Wąsik.

