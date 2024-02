Tusk drwi z polityków PiS. Napisał o Dudzie i Kaczyńskim

W Polsce pogłębia się chaos prawny związany z działaniami nowego rządu w celu przejęcia TVP oraz Prokuratury Krajowej. Część ekspertów mówi wprost o łamaniu prawa przez nowe władze, pojawiają się też zarzuty dotyczące dualizmu prawnego.

Działania rządu ostro krytykuje również opozycja. Czołowi politycy PiS podkreślają, że obecne władze łamią polskie prawo i dewastują konstytucję. Do tych wypowiedzi odniósł się premier Donald Tusk.

Tusk wbija szpilę politykom PiS

"Prezydent jest gotów użyć wszelkich środków do obrony konstytucji, prezes Kaczyński chce walczyć o niezależną prokuraturę, premier Morawiecki troszczył się nieustannie o prawidłowe używanie Pegasusa. Czekam na oświadczenie pana Czarnka w kwestii praw człowieka" – napisał Donald Tusk w mediach społecznościowych.

Rewelacje na temat przyszłości Tuska

Do tej pory wiele wskazywało na to, że to prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski będzie kandydatem Platformy Obywatelskiej w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Tymczasem "Super Express" ustalił w kręgu polityków PO, że obecny premier przymierza się do wyścigu o najwyższy urząd w państwie.

Jednakże wiceprzewodnicząca Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Kidawa-Błońska dementuje te doniesienia.

– Bardzo lubię pana Marka Sawickiego, ale Koalicja Obywatelska sama decyduje, kto będzie naszym kandydatem. Cieszę się, że Donald Tusk jego dla niego autorytetem, ale to my zdecydujemy – stwierdziła w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim w programie „Gość Radia Zet”.

Wśród Polaków dominuje irytacja, strach i wstyd

Centrum Badania Opinii Społecznej zapytało Polaków o emocje w związku z bieżącą sytuacją w Polsce. Badani wybierali z listy 15 uczuć. Wnioski, jakie płyną z ankiety, nie są dla rządzących pozytywne.

Pierwsze grupy emocji odczuwanych w odniesieniu do sytuacji w Polsce to: "zdenerwowanie, irytacja i zniecierpliwienie" (42 proc.); "strach, niepokój, obawy i lęk" (40 proc.) oraz "wstyd i zażenowanie" (36 proc.).

31 proc, badanych wskazało "bezradność i bezsilność", a "złość, wściekłość, gniew" – 26 proc. Dalej są następujące stany emocjonalne: "przygnębienie, smutek, żal" – 22 proc. oraz "znużenie" – 21 proc. Dopiero na ósmym miejscu zestawienia znalazła się emocja, którą można uznać za neutralną. Jest to zdziwienie, które wskazało 25 proc. respondentów.

Radość i szczęście odczuwa zaledwie 18 proc. respondentów, a ulgę i odprężenie – 16 proc. Odrazę – 15 proc., a upokorzenie – 9 proc.

