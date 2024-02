Hołownia o uchwałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. "Nie zanosi się"

Hołownia stwierdził w rozmowie z dziennikarzami, że Trybunał Konstytucyjny już od dawna nie spełnia roli sądu konstytucyjnego, a jego ostatnie działania to "kuriozum, które goni kolejne kuriozum".

Zaznaczył, że "trzeba się jakoś do tego odnieść". Zastrzegł, że aby to zrobić, należy mieć "pakiet rozwiązań, które można położyć na stole", a nie tylko wskazać, że TK ma "deficyty".

Jak dodał, "Trybunał, który nie zbierał się miesiącami, teraz kaskadowo, jak automat, jak pistolet maszynowy wydaje orzeczenia w sprawach, które w ogóle nie są czy nie powinny być w przedmiocie zainteresowania TK".

– To jest już nawet nie kpina z sądu konstytucyjnego tylko po zejściu na dno pukanie w to dno od spodu – powiedział.

Hołownia: Decyzje ws. uchwał dotyczących TK jeszcze nie zapadły

– Słyszałem, że niektórzy politycy mówią, że decyzje polityczne w tej sprawie już zapadły. Takie deklaracje składają zwykle politycy, którzy nie uczestniczą w rozmowach. (Decyzje) nie zapadły. Rozmawiamy i mam nadzieję, że szybko będziemy gotowi do jakiejś konkluzji i do tego, żeby ten temat na Sejmie stanął – stwierdził.

– Na dziś nie zanosi się na to, żeby to miało miejsce w czasie najbliższego posiedzenia – dodał Hołownia.

Czy koalicja Tuska odbije Trybunał Konstytucyjny? "Możliwe dwa scenariusze"

O tym, że koalicja rządząca może wkrótce zacząć odbijanie Trybunału Konstytucyjnego napisał w poniedziałek "Dziennik Gazeta Prawna". Według rządowych źródeł "DGP" ostateczne decyzje jeszcze nie zapadły i nadal brane są pod uwagę dwa scenariusze.

"Pierwszy, by przejmowanie Trybunału Konstytucyjnego rozpocząć już na tegotygodniowym posiedzeniu Sejmu. Drugi, by połączyć je z większym pakietem zmian na kolejnym posiedzeniu, czyli po 20 lutego. Decyzje zapadną na początku tygodnia" – czytamy w artykule.

– Rozmawiamy, co zrobić, by było jak najlepiej i nie narazić się na jakieś zarzuty z księżyca, a jednocześnie, by każdy z czterech sygnatariuszy porozumienia miał pełną motywację, by bronić tej inicjatywy – powiedział gazecie niewymieniony z nazwiska polityk koalicji.



Sejm przyjmie uchwałę wymierzoną w pięciu sędziów?

Pierwszy scenariusz zakłada przyjęcie przez Sejm uchwały uznającej wybór pięciu sędziów TK za nieważny. Chodzi o trójkę tzw. sędziów dublerów (Mariusza Muszyńskiego, Justyna Piskorskiego i Jarosława Wyrembaka) oraz Krystynę Pawłowicz i Stanisława Piotrowicza. W ich przypadku podstawą ma być zarzut stronniczości oraz teza, że w momencie powołania do TK nie spełniali oni kryterium wieku – podaje "DGP".

