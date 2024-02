Prof. Szczepański: Poziom poparcia dla Bidena i jego polityki jest niski

DoRzeczy.pl: Czy ochłodziła się sytuacja w Teksasie, gdzie doszło do konfliktu na linii stan-władze federalne? W pewnym momencie padły nawet pogłoski o secesji stanu Teksas.

Prof. Jarosław Szczepański: Wydaje mi się, że pogłoski o secesji były grubo przesadzone. Mamy ustaloną linię orzeczniczą i doświadczenie historyczne, które wskazuje, że z punktu widzenia prawa konstytucyjnego Stanów Zjednoczonych, secesja jest niemożliwa. To odpadało. Jednak rzeczywiście sytuacja była na tyle napięta, że uwidoczniły się linie podziału, które przypominają trochę podziały w Unii Europejskiej.

To znaczy?

Administracja centralna była w opozycji do elementów władz, struktur lokalnych. W USA jest to władza stanowa, zaś w Europie byłaby to władza państwowa. Czyli władze państwowe miały zupełnie inną narrację wobec wydarzeń na granicy od władz stanowych. Wydaje się jednak, że ostatecznie muszą dość do porozumienia, ponieważ są wybory prezydenckie, a Joe Biden nie może sobie pozwolić na eskalację tego problemu.

Otóż to. Idą wybory i padło stwierdzenie, że gubernator Teksasu celowo eskaluje problem, żeby działać na korzyść Trumpa. To możliwe?

Niewykluczone. Na pewno eskalacja nie działa na korzyść Joe Bidena, a to oznacza, że działa na korzyść jego przeciwnika politycznego. A wydaje się – chyba, że procedury prawne i sądowe zdecydują inaczej – że to Donald Trump będzie przeciwnikiem Bidena w tych wyborach.

A czy sam Biden wystartuje? Pojawiły się już spekulacje, że z uwagi na swój wiek, może w wyborach wystartować ktoś inny.

Jest takie ryzyko. Sondaże pokazują na dziś, że raczej Biden przegra. Weźmy poprawkę, że głosuje się stanami i w Kolegium Elektorów. Jednak poziom poparcia dla Bidena i jego polityki jest dość niski, wobec tego kandydat Republikanów ma dużą szansę żeby wygrać.

