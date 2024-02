Wicemarszałek z PSL: W PiS i Konfederacji nie widzimy wrogów

Ostatnie tygodnie w polskiej polityce obfitowały w ogromne emocje i gorące spory. Po przejęciu władzy przez koalicję pod wodzą Donalda Tuska pierwszym tematem politycznej walki stało się uznawane przez wielu za nielegalne przejęcie mediów publicznych. Obecnie trwa rewolucja w sądach i prokuraturach, a także Spółkach Skarbu Państwa. Z doniesień medialnych wynika, że rząd może chcieć próbować za pomocą uchwał dokonać też zmian personalnych w Trybunale Konstytucyjnym, co wzbudza ogromne wątpliwości prawne.

Tymczasem przedstawiciel PSL Piotr Zgorzelski opublikował wpis, w którym przekonuje, że jego formacje "buduje mosty". "Polacy zostali podzieleni na dwa plemiona. Czy to nam potrzebne? Nie! Ruch Ludowy od zawsze był koncyliacyjny. Nie kopiemy rowów, a budujemy mosty. Zawsze tacy byliśmy i chcemy być. W PiS, Konfederacji nie widzimy wrogów, a rywali politycznych" – zapewnia wicemarszałek Sejmu.

Być może wpis Zgorzelskiego jest sygnałem, iż w koalicji rządowej pojawia się refleksja dot. narastającego sporu w kraju oraz konieczności wyjścia z impasu – takiego wyjścia, które będzie akceptowalne dla wszystkich stronnictw politycznych.

Konfederacja proponuje reset konstytucyjny

Jakiś czas temu Konfederacja zaproponowała poprawkę do konstytucji i stworzenie na nowo Krajowej Rady Sądownictwa, Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Wicemarszałek Sejmu Krzysztof Bosak zaapelował do wszystkich klubów parlamentarnych oraz środowisk prawniczych o dyskusję nad koncepcją.

– Mamy już do czynienia ze sprzecznymi wyrokami sądów i trybunałów, brakiem zgody co do składów podstawowych ciał, takich jak KRS czy TK. Wyjściem z tego jest po prostu przyjęcie poprawek do konstytucji – wyjaśnił Bosak na antenie Polsat News. – Ani Strasburg, ani Luksemburg nie ma prawa w Polsce nic wyłączyć, nie ma prawa wyłączyć żadnego sądu. Nie ma tego w traktatach – dodał.

– Bardzo szanuję Krzysztofa Bosaka. Na pewno dobrym pomysłem jest to, żeby usiąść i zacząć rozmowę. Większość naszego społeczeństwa czeka na to, by sytuacja w kraju została uspokojona. Jestem gotów z panem marszałkiem Krzysztofem Bosakiem rozmawiać i zgodzić się wstępnie na pewną taką formułę, którą proponuje. Uważam, że jest to ciekawy pomysł. Uważam, że ci, którzy dzisiaj decydują na scenie politycznej, ci liderzy, powinni się dobrze zastanowić nad propozycją marszałka Bosaka – powiedział w rozmowie z "Super Expressem" prezydent Andrzej Duda.

Czytaj też:

Smoliński: Nie zajmujemy się w Sejmie niczym konkretnym. Jest mało pracyCzytaj też:

Hołownia o uchwałach dotyczących Trybunału Konstytucyjnego. "Nie zanosi się"