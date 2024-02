Wąsik: Tusk rękami marszałka Hołowni wykonuje czarną robotę

Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik usiłowali wejść w środę rano do budynku Sejmu. Przed budynkiem doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Po kilkunastu minutach Kamiński i Wąsik opuścili teren parlamentu. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stoi na stanowisku, że mandaty obu polityków PiS wygasły w wyniku prawomocnego wyroku sądu z grudnia 2023 r.

– Mieliśmy do czynienia z takim ogromnym strachem w Sejmie. Strachem marszałka Hołowni, który uznał, że dwóch posłów, którym nieudolnie próbował wygasić mandat, to jakieś ogromne zagrożenie – komentował na antenie wPolsce.pl Maciej Wąsik. –Straż Marszałkowska, kordony. Chaos ze strony marszałka. Były różne sytuacje przez osiem lat rządów PiS, ale wydaje się, że była to jednak oaza spokoju, klarownych decyzji rządu. Dziś mamy do czynienia z chaosem, strachem, łamaniem prawa – wskazał.

Wąsik: Za wszystkim stoi Tusk

Polityk przypomniał, że ma wyrok Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN, która uchyla decyzję marszałka Hołowni ws. wygaszenia mandatu. – Prezes Jarosław Kaczyński wziął te wyroki od nas i poszedł do szefa Straży Marszałkowskiej, aby dowiedzieć się, kto wydał polecenia tego typu: "Polecenie od marszałka Sejmu niewpuszczania posłów Wąsika i Kamińskiego na teren Sejmu". Jasno i wyraźnie, z podpisem komendanta – wskazał. Pokazał dokument i zapowiedział, że "będziemy go wykorzystywać".

– Owszem, marszałek Hołownia jest zleceniodawcą, ale zapewne nie ostatecznym. Wydaje się, że za wszystkie sznurki pociąga Donald Tusk, a koszty będzie płacił marszałek Hołownia. Donald Tusk jest na pewno reżyserem całej tej sytuacji, odkąd w 2009 r. Mariusz Kamiński dostał zarzuty, i został odwołany ze stanowiska szefa CBA – stwierdził Wąsik. W jego ocenie "Tusk jest dużo bardziej wytrawnym politykiem niż marszałek Hołownia, który dość niedawno rozpoczął swoją karierę. Wydaje się, że rękami Hołowni wykonał czarną robotę, dokonał zemsty politycznej".

