Jakubiak: Tusk nie może być spokojny. Będzie rozliczony

DoRzeczy.pl: Podobno w koalicji rządzącej nie ma zgody na siłowe rozwiązania ws. Trybunału Konstytucyjnego oraz na zmiany w poprzez uchwały. Jest pan zadowolony, że ten pomysł chwilowo upadł?

Marek Jakubiak: To jest bardzo dobra decyzja, która pozwala sądzić, że są w koalicji ludzie, którzy szanują Konstytucję RP. Zobaczyli, do czego to wszystko prowadzi. Przyzwalanie na dalsze bodnaryzowanie prawa będzie ze szkodą dla nas wszystkich. Chcę, żeby jasno wybrzmiała jedna rzecz. Przyjdzie nowa władza i ona pójdzie o krok dalej. Pytanie, gdzie się to wszystko skończy?

Ma pan na myśli otwarcie przez Tuska i jego ludzi sprawowania rządu za pomocą uchwał?

Tak. Tusk otworzył ścieżkę bezprawia w Polsce. Zaczął omijać powszechnie obowiązujące źródła prawa dla pozyskania celów nie tylko politycznych, ale też gospodarczych. I to zostanie Tuskowi w przyszłości wyciągnięte. Chcę to premierowi powiedzieć wprost: będzie za to rozliczony.

Mimo wszystko zmiany wciąż się dokonują. Adam Bodnar uważa, że odwołał prokuratora krajowego, powołał w to miejsce swojego człowieka, wymienia prokuratorów regionalnych. Jak to się wszystko skończy w pana ocenie?

Szczerze mówiąc, nikt tego nie wie. Nie mamy doświadczeń związanych z tak jasnym bezprawiem. Prokuratorzy nie dzielą się na uznających bądź nie, działania Bodnara, tylko na tych prokuratorów, którzy uznają, że prawo w postaci ustawy jest wyższe nad uchwały. Oni są od tego, żeby pilnować przestrzegania prawa w Polsce. Jeżeli angażuje się prokuratorów do legitymizowania bezprawia, to prokuratorzy się buntują. Wśród prokuratorów, sędziów, policjantów, wojskowych są patrioci, którzy bardzo poważnie traktują swoją prace i obowiązki. Od dziś „Bodnaryzm” będzie stałym pojęciem krążącym w obiegu prawnym i politycznym. Niestety, nie będzie się to kojarzyło z niczym dobrym.

