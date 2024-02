Mucha: W dobie kryzysu klimatycznego budowa CPK jest bez sensu

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że budowa lotniska w Baranowie oraz związane z nią inwestycje kolejowe to projekty strategiczne, które przyczynią się do rozwoju kraju. Z kolei strona rządowa mówi o potrzebie przeprowadzenia audytu. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości inwestycji. Wcześniej politycy Koalicji Obywatelskiej zdecydowanie krytykowali pomysł i mówili o potrzebie jego anulowania lub dokładnej analizy ze względu na zbyt wysokie koszty oraz brak opłacalności całego przedsięwzięcia.

W tej sprawie w sceptyczny sposób wypowiadał się Donald Tusk. Tymczasem w sieci trwa akcja "Tak dla CPK", w ramach której internauci, eksperci oraz politycy wyrażają poparcie dla realizacji portu.

Mucha: To bez sensu, chociaż poczekajmy na analizy

– Czuje pani wiatr zmian, myślę o tym, że podchodzicie trochę inaczej do kwestii CPK. Powstanie czy nie? – takie pytanie zadano Joannie Musze w programie "Tłit" w WP.

– To zostanie poprzedzone głęboką dyskusją z ekspertami. Moje stanowisko, które wielokrotnie wyrażałam, jest takie, że port w Modlinie powinien zostać rozbudowany. Powinniśmy zbudować bardzo dobre i szybkie połączenie między Warszawą a Modlinem, że powinniśmy zbudować te szprychy, żeby koleje dużych prędkości były dla Polaków dostępne. Natomiast budowa portu w Baranowie, w czasie kryzysu klimatycznego, gdzie ten ruch lotniczy będzie coraz mniejszy a nie większy, w moim przekonaniu jest po prostu bez sensu. Mam takie wrażenie, że większość osób z koalicji rządzącej mniej więcej w tym samym kierunku zmierza w kwestii CPK. Ale to jest jeszcze dyskusja ekspertów, dyskusja osób, które zajmują się bezpieczeństwem – odparła wiceminister edukacji z Polski 2050.

Mucha podkreśla, że czeka na analizy pokazujące, dlaczego "podejmowano takie, a nie inne decyzje". – Mam głębokie przekonanie, że te analizy okażą się bardzo mocno naciągane i być może na faktach przekonamy te osoby, które dzisiaj są za budową CPK do tego, że ten pomysł się nie spina, nie ma biznesowego sensu. Rozbudowa portu w Modlinie jest moim zdaniem znacznie sensowniejszym pomysłem. Projekt PiS, to moim zdaniem 90 proc. pieniędzy wyrzuconych w błoto – stwierdziła wiceszefowa MEN.

