Błaszczak do Hołowni: Jest pan wykorzystywany przez Tuska niczym zderzak

W środę rano Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik próbowali wejść do Sejmu. Przed budynkiem doszło do szarpaniny ze Strażą Marszałkowską. Po kilkunastu minutach byli szefowie CBA i MSWiA opuścili teren parlamentu.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia stoi na stanowisku, że mandaty poselskie obu polityków PiS wygasły w wyniku prawomocnego wyroku sądu z grudnia 2023 r.

"Niczym zderzak". Błaszczak uderza w Hołownię

Podczas posiedzenia Sejmu głos zabrał przewodniczący klubu parlamentarnego PiS. – Pan po raz kolejny łamie prawo, nie dopuszczając do obrad posłów Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Jest pan wykorzystywany przez Donald Tuska niczym zderzak. Łamanie prawa prędzej czy później zostanie osądzone i odpowiedzialni za to poniosą konsekwencje – mówił Mariusz Błaszczak, zwracając się do marszałka Szymona Hołowni.

We wtorek wieczorem kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości podjęło decyzję dot. strategii klubu podczas najbliższych obrad parlamentu. Na stronie internetowej Sejmu opublikowano projekty trzech uchwał autorstwa posłów PiS.

W jednym z projektów uchwał politycy Prawa i Sprawiedliwości zarzucają koalicji, że pod jej rządami "Polska staje się stopniowo krajem coraz bardziej niedemokratycznym i niepraworządnym", a premier Donald Tusk "zaczyna wprowadzać zupełnie inny porządek ustrojowy". PiS oskarża rząd o wypełnianie znamion czynu zabronionego opisanego w art. 127 paragraf 1 Kodeksu karnego, czyli o zamach stanu. W innych projektach uchwał mowa jest m.in. o "obronie niezależności Trybunału Konstytucyjnego", czy "poszanowaniu praw człowieka oraz przestrzeganiu Europejskiej Konwencji Praw Człowieka".

– Domagam się zwołania konwentu seniorów, przerwy i uzupełnienia porządku obrad o te projekty i przestrzegam pana marszałka, że reżim 13 grudnia wiecznie trwał nie będzie – oświadczył poseł PiS Mariusz Błaszczak z mównicy sejmowej. Szymon Hołownia podziękował za "przestrogę" i poinformował, że projekty uchwał zostały już skierowane do pierwszego czytania w komisji sprawiedliwości.

Ostre słowa Kaczyńskiego. Tusk: Sam bym tego lepiej nie ujął

