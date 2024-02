Błaszczak: Tomczyk pełni rzeczywistą władzę w MON

Wicepremier, szef MON był gościem Radia Zet, gdzie odnosząc się do umów zbrojeniowych zawieranych przez poprzedników, stwierdził, że "co do zasady" jest za tym, żeby podtrzymywać "wszystkie możliwe i potrzebne" kontrakty.

Jednocześnie dodał, że obecnie trwają rozmowy dotyczące umów ramowych. – Oferta, którą w części przedstawili Koreańczycy, kredytowania, jest nie do zaakceptowania. Jest za słaba, niemożliwa do zrealizowania. Nie jest na tyle atrakcyjna, byśmy mogli ją zrealizować – powiedział szef PSL.

– Ale trwają rozmowy. Ta oferta według analiz jest zupełnie nie do przyjęcia – zaznaczył. Szef MON wskazał, że na środę zaplanowano spotkanie wiceministra Pawła Bejdy ze stroną koreańską.

Błaszczak: Negocjować, a nie chodzić po mediach

Do wypowiedzi Kosiniaka-Kamysz odniósł się były szef MON w rządzie PiS Mariusz Błaszczak. Poseł podkreśla, że skoro zdaniem kierownictwa MON oferta jest nieatrakcyjna, to należy ją negocjować ze stroną koreańską, "a nie chodzić po mediach i narzekać".

Następnie Błaszczak stwierdził, że prawdziwym szefem MON jest obecnie polityk Platformy Obywatelskiej – wiceminister Cezary Tomczyk.

"Wszystko wskazuje na to, że prawdziwą intencją ministra Kosiniaka-Kamysza oraz Cezarego Tomczyka, który pełni rzeczywistą władzę w MON jest zerwanie rozmów w sprawie kolejnych umów wykonawczych na czołgi K2 i armatohaubice K9. Jeśli tak się stanie, będzie to działanie na szkodę naszego bezpieczeństwa oraz polskiego przemysłu zbrojeniowego. Zarówno K2, jak i K9 mają być docelowo produkowane w Polsce" – napisał Błaszczak.

Przypomnijmy, że premier Donald Tusk zapowiedział kontynuację programu modernizacji wojskowej poprzedniego rządu, którego celem było uczynienie z Polski "najpotężniejszej siły lądowej w Europie".

