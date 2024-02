Ostry wpis Szydło: Tusk zatracił się kompletnie w swoich kłamstwach

Trwają spekulacje na temat przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przekonują, że budowa lotniska w Baranowie oraz związane z nią inwestycje kolejowe to projekty strategiczne, które przyczynią się do rozwoju kraju. Z kolei strona rządowa mówi o potrzebie przeprowadzenia audytu. Na podstawie jego wyników chce podjąć decyzję, co do przyszłości inwestycji. Takie deklaracje składa m.in. Maciej Lasek, pełnomocnik rządu ds. CPK.

W tej sprawie już wcześniej w sceptyczny sposób wypowiadał się sam Donald Tusk. Tymczasem w sieci trwa akcja "Tak dla CPK", w ramach której internauci, eksperci oraz politycy wyrażają poparcie dla realizacji portu.

W środę szef rządu opublikował wpis poświęcony inwestycji. "Debata o przerwaniu budowy CPK jest bez sensu. PiS tej budowy przecież nawet nie zaczął" – stwierdził Donald Tusk. Premier dodał, że "równie dobrze można dyskutować o jakości elektrycznych aut Izera".

Szydło: Zatracił się w kłamstwach

Wypowiedź Tuska bardzo ostro skomentowała Beata Szydło. "Ten wpis dowodzi, że Tusk zatracił się kompletnie w swoich kłamstwach i manipulacjach" – ocenia była premier w rządzie PiS.

Jak dodaje, prace przygotowawcze do budowy CPK już trwają, a główną część blokuje brak zgody lokalizacyjnej wojewody, który jest podwładnym Donalda Tuska.

"Budowa może ruszyć, jeśli tylko Tusk i jego ludzie dopełnią formalności. Ale oni wolą zwlekać, bo chcą zniszczyć projekt CPK. Nie obchodzi ich wola Polaków i interes narodowy Polski" – przekonuje Beata Szydło.

Do swojego wpisu dodała hasztag "TakDlaCPK".

Obóz władzy podzielony

Być może dyskusja nt. projektu, jaka narosła w ostatnich tygodniach, zmieni decyzję władz. – Wahadło wychyla się w kierunku, że robimy. Ale ostateczne decyzje zapadną w Kancelarii Premiera po wynikach audytu – twierdzi jeden z ministrów.

