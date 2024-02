Kukiz o Gawryluk: Błyskotliwa, inteligentna, ładna

"Dziś w Polityce Insight opisujemy zaskakujące doniesienia. Chociaż sama zainteresowana nie potwierdza swojego startu, informacje, które do nas dotarły wydają się na tyle wiarygodne i prawdopodobne, że do przedwyborczej giełdy nazwisk dopisujemy jeszcze jedną pozycję" – tak o sprawie ewentualnego startu Doroty Gawryluk w przyszłorocznych wyborach prezydenckich pisał w tym tygodniu dziennikarz Polityki Insight, Kastor Kużelewski. Czytamy, że "ostatnie ruchy Zygmunta Soloża można rozumieć jako przygotowanie do wejścia w politykę".

Jakiś czas temu na stronach Polsatu pojawił się apel założyciela i właściciela Telewizji Polsat Zygmunta Solorza. Zwrócił się on do wszystkich nadawców kanałów informacyjnych w Polsce i poprosił ich o obniżenie poziomu emocji w społeczeństwie i obiektywizm. Na jego apel zdaje się odpowiadać nowy format stacji, który poprowadzi Dorota Gawryluk. W pierwszym tygodniu marca na antenie kanałów Polsatu zadebiutuje program "Lepsza Polska".

Kukiz recenzuje kandydatów

– Błyskotliwa, inteligentna, ładna, no i kobieta, co też jest bardzo istotne – tak o tej potencjalnej kandydaturze dziennikarki mówi w rozmowie z "Super Expressem" Paweł Kukiz. Polityk zaznacza jednak, że konieczne jest szerokie poparcie dla Gawryluk. – Musiałaby być kandydatem całej prawicy. Najbardziej prawdopodobne, że wszystko będzie się rozgrywało między Morawieckim i Tuskiem, albo Trzaskowskim. Wydaje mi się, że raczej będzie to Donald Tusk – wskazuje lider Kukiz'15.

Polityka poproszono też o ocenę – w kontekście wyborów prezydenckich – kandydatury dziennikarza Krzysztofa Stanowskiego (który deklaruje, że nie chce wchodzić w politykę, a jedynie zobaczyć od środka jak ona wygląda). – On nie rozumie nawet podstawowych zasad ustrojowych. Jakąś elementarną wiedzę kandydat na prezydenta musi posiadać – twierdzi Paweł Kukiz.

