Zamieszanie pod Sejmem. Kosiniak-Kamysz: Polska nie zasłużyła na taką opozycję

– To co zrobiliście przez ostatnie lata zarządzaniem państwa, to co zrobiliście przez ostatnie lata z funkcjonowaniem państwa, to jak okradliście przez ostatnie lata państwo i wyprowadzaliście miliony, to wszystko trafia teraz do organów ścigania, trwają audyty w ministerstwach – stwierdził Władysław Kosiniak-Kamysz w Sejmie.

Polityk dodał, że celem audytów jest pokazanie "zaniedbań i zaniechań" poprzedniej władzy. – A jak dotykacie samorząd, który ograbiliście na miliardy złotych, pozbawiliście dochodowości samorządów, pozbawiliście dochodów własnych, zabraliście pieniądze samorządowcom i wspólnotom lokalnym, rozdawaliście przez pryzmat legitymacji partyjnej. Nie przez pryzmat potrzeb społecznych, zabraliście pieniądze wspólnotom lokalnym, niezależnie na kogo głosowała. Nie macie szacunku dla obywateli, nie macie szacunku dla wspólnoty lokalnej – kontynuował.

Kosiniak-Kamysz: Szkodzicie Polsce

Wicepremier nawiązał również do scen, jakie rozegrały się w środę, gdy politycy Prawa i Sprawiedliwości próbowali wprowadzić do Sejmu Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. Obaj politycy stoją na stanowisku, że pomimo prawomocnego wyroku z grudnia ubiegłego roku, nadal są posłami i mają obowiązek sprawować swoje mandaty. Z kolei marszałek Sejmu Szymon Hołownia uważa, że obaj politycy posłami nie są, w związku z czym nie mają prawa wchodzić na salę głosowań.

Kosiniak-Kamysz stwierdził, że działania PiS świadczą o tym, że partia Kaczyńskiego działa "na korzyść wrogów Polski".



– Nie potraficie zaakceptować porażki wyborczej, dlatego te sceny, które widzieliśmy wczoraj, te sceny ataku na strażników, którzy bronią praworządności, normalności i porządku w Sejmie. Te sceny będą wam towarzyszyć. Mieliście dbać o polskie bezpieczeństwo, mieliście stać murem za polskim mundurem, mieliście być gwarantem normalności i spokoju. Polska nie zasłużyła na taką opozycję, jak dzisiaj jest w Sejmie. Doprowadzacie i chcecie doprowadzić do chaosu, zamętu i destabilizacji. Działacie na korzyść naszych wrogów, wrogów Polski – stwierdził szef MON.

