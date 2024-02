Hołownia kpi z Kaczyńskiego: Długa, kosmiczna podróż

Prezes PiS był w czwartek pytany w Sejmie o to, jakie kroki zamierza teraz podjąć w związku z działaniami obecnej władzy. Jak odpowiedział, to jest sprawa "na miesiące, albo nawet lata".

– Przyda się, kiedy ludzie, którzy w tej chwili dopuszczają się teraz ciężkich przestępstw przeciw państwu, będą sądzeni. Na przykład marszałek – powiedział, odnosząc się do materiałów, jakie zostały nagrane podczas wczorajszych wydarzeń przed Sejmem.

Jednak to kolejna wypowiedź Kaczyńskiego jest obecnie najszerzej komentowana przez dziennikarzy i internautów. Prezes PiS mówił o możliwości dokonania przez obecną władzę "zabójstw politycznych". – Ze strony tej władzy, która nieustannie łamie prawo, można się wszystkiego spodziewać, nawet zabójstw politycznych – powiedział Kaczyński.

Hołownia: To podróż kosmiczna

O słowa Kaczyńskiego był pytany marszałek Sejmu Szymon Hołownia podczas czwartkowej konferencji prasowej.

–Od pół dnia się zastanawiam, jak to skomentować. Czy iść bardziej w stronę, jak straszną szkodę te słowa robią dziś Polsce, bo one idą w świat. One pokazują nasz kraj, w którym toczy się normalny proces zmiany władzy, jako miejsce, w którym trwa zamach stanu, w którym planowane są zabójstwa polityczne – powiedział Hołownia pytany o słowa Jarosława Kaczyńskiego.

Marszałek Sejmu dodał, że jest to "jakaś alternatywna rzeczywistość". – Myślę, że nie tylko ja czekam, aż pan prezes wróci ze swojej długiej, kosmicznej podróży – kpił marszałek Sejmu.

Przypomnijmy, że wcześniej prezes PiS Jarosław Kaczyński zasugerował w rozmowie z dziennikarzami, że były szef CBA Mariusz Kamiński był podczas pobytu w więzieniu torturowany na polecenie premiera Donalda Tuska.

– Decyzja na pewno zapadła na samej górze. Jestem przekonany, że to osobista decyzja Tuska i on osobiście powinien za tortury w Polsce odpowiadać – stwierdził Kaczyński.

