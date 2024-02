Kaczyński: Zadzwonię do Wojciechowskiego i poproszę, żeby zrezygnował

Kaczyński był pytany w piątek w Sejmie, czy jest zadowolony z pracy Wojciechowskiego, który od 2019 r. pełni funkcję europejskiego komisarza do spraw rolnictwa.

Kaczyński o Wojciechowskim: Powinien zakończyć swoją misję

– Sądzę, że pan komisarz, i dzisiaj go będę telefonicznie, bo nie mogę inaczej, prosił o to: powinien zakończyć swoją misję – stwierdził prezes PiS.

– Ale czy zakończy, tego po prostu nie wiem, bo ja nie mam żadnego wpływu na to, czy on jest komisarzem, czy nie. To jest wyłącznie jego decyzja, ale ze względu na te bardzo niefortunne wypowiedzi, powinien tę swoją misję zakończyć – podkreślił.

Kaczyński zaznaczył, że to "skrócenie misji tylko o kilka miesięcy, bo przecież kolejny komisarz będzie wyłoniony przez obecną większość".

Wojciechowski opublikował w czwartek na platformie X (dawniej Twitter) wpis, w którym zapewnił, że "szanuje głos rolników". Stwierdził, że "import ziarna z Ukrainy został wstrzymany, ograniczenie pestycydów zostało wycofane, ugorowanie 4 proc. gruntów zostało zawieszone, dopłaty bezpośrednie zostały wyrównane, 16 mld zł pomocy publicznej zostało udzielone".

twitter

Protest rolników w Polsce. Uwaga na blokadę dróg

W piątek w ponad 250 miejscach w Polsce będą protestować rolnicy, którzy sprzeciwiają się wprowadzaniu unijnego Zielonego Ładu i napływowi towarów z Ukrainy. NSZZ Rolników Indywidualnych "Solidarność" opublikowało w mediach społecznościowych mapę protestów, która jest na bieżąco aktualizowana.

facebook

Blokady dróg i autostrad w różnych częściach kraju należy spodziewać się w dniach od 9 lutego do 10 marca. Policja apeluje do kierowców o szukanie alternatywnych tras i unikanie podróży, gdy nie jest to konieczne.

Minister rolnictwa Czesław Siekierski powiedział, że popiera protesty rolników. Jak dodał, "pomagają one w naciskach na Komisję Europejską".

Czytaj też:

