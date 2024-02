Hołownia chce odpolitycznić państwowe spółki. Działacz jego partii właśnie został wiceszefem jednej z nich

W Sejmie odbyła się konferencja prasowa lidera Polski 2050 na temat odpolitycznienia państwowych spółek. Szymon Hołownia zapowiedział przedstawienie do końca lutego projektu ustawy zwiększającej transparentność procesu powoływania władz tych pomiotów. Projekt ma umożliwić odejście Polski "od standardów z czasów Prawa i Sprawiedliwości".

– Będziemy w tej ustawie bardzo jasno i precyzyjnie, jakie warunki powinien spełniać ktoś, kto chce być w radzie nadzorczej lub zarządzie spółki Skarbu Państwa, jeżeli chodzi o przynależność partyjną i działanie. Sytuacja jest taka, że mamy wybitnych fachowców na rynku, którzy mogliby zająć się troską o majątek Skarbu Państwa, ale np. mieli jakiś związek z organizacją polityczną. Nie chodzi o to, by kogoś bezwzględnie wykluczać albo faworyzować. Chodzi o to, żeby wszystko było jawne, żeby nikt nie miał wątpliwości – powiedział marszałek Sejmu.

Lider Polski 2050 chce także wprowadzenia zakazu przekazywania przez członków rad nadzorczych i spółek Skarbu Państwa darowizn na rzecz partii politycznych, zmiany funkcjonowania rady ds. SSP oraz o wprowadzeniu jawnego rejestru wynagrodzeń.

Działacze PL2050 w NFOŚiGW

Tymczasem jak donosi stołeczna "Gazeta Wyborcza" szef Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Kole i działacz Polski 2050 Robert Gajda został właśnie powołany na stanowisko wiceprezesa Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

"Po zapoznaniu się z rekomendowanymi kandydaturami, szefowa resortu zadecydowała o powołaniu na stanowiska wiceprezesów NFOŚiGW: Roberta Gajdy, Pawła Augustyna oraz Józefa Matysiaka" – przekazało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w wydanym oświadczeniu. Resort dodał, że wkrótce zostanie ogłoszony konkurs na szefa NFOŚiGW.

Gajda w ubiegłym roku został przewodniczącym zarządu partii Polska 2050 Szymona Hołowni w okręgu wyborczym nr 37. To właśnie z tego okręgu startowała Paulina Hennig-Kloska, obecna minister klimatu i środowiska.

