"Pozwolę sobie na mały żart". Prezes PiS: Jeśli Tusk jest wrogiem kobiet, to działa po mistrzowsku

W sobotę odbył się Protest Wolnych Polaków przed gmachem Trybunału Konstytucyjnego. Głos ze sceny zabrał prezes PiS. – Bez niezależnego Trybunału Konstytucyjnego nie ma praworządności. Nie ma możliwości zapewnienia tego, by konstytucja była przestrzegana – oznajmił.

– Demokracja wymaga pluralizmu medialnego. (...) TV Republika jest wspaniała, ale nie może być jedna. Musimy odzyskać medialną siłę po to, aby w Polsce była demokracja. A jej podstawa to to, abyśmy byli obywatelami, a nie poddanymi – mówił Jarosław Kaczyński.

Kaczyński o Tusku: Może on jest umysłowo bliski tym paniom

Lider Prawa i Sprawiedliwości nie szczędził gorzkich słów pod adresem rządu Donalda Tuska. – Obowiązek nauki to prawo, niezwykle ważne prawo, które jest w tej chwili podważane przez panie, z całym szacunkiem, które powinny jednak może gdzieś indziej się udzielać, a nie w rządzie Rzeczypospolitej. Pozwolę sobie na mały żart. Jeśli Donald Tusk jest wrogiem kobiet, to działa po mistrzowsku. Bo ten skład, jeśli chodzi o płeć piękną w rządzie, idealnie służy tej niechęci, jeśli ona faktycznie występuje. A może on po prostu jest umysłowo bliski tym paniom – powiedział.

– W Polsce jest bardzo wiele pań, które doskonale się sprawdzają na stanowiskach kierowniczych, także wysokich. Bardzo wiele takich pań jest w jednej partii. Tą partią jest Prawo i Sprawiedliwość – stwierdził Jarosław Kaczyński. – Myśmy pokazali pierwsi tak naprawdę, że kobiety mogą uczestniczyć w pełni władzy, także na tych najwyższych stanowiskach. Wystarczy, że wspomnę dwa nazwiska: Beata Szydło i Elżbieta Witek – dodał.

Nowy sondaż wywoła panikę w PiS-ie?

W nowym sondażu pracowni Opinia24 Koalicja Obywatelska znacząco wyprzedza Prawo i Sprawiedliwość.

KO może liczyć na 31 proc. poparcia. Drugie miejsce zajęło PiS z wynikiem na poziomie 24 proc. Chęć oddania głosu na Trzecią Drogę, czyli sojusz Polski 2050 i PSL, zadeklarowało 16,8 proc. respondentów. Lewicę poparłoby 9,1 proc. badanych, a Konfederację – 8,7 proc. Komitet Polska Jest Jednak wskazało 2,2 proc. uczestników badania, zaś Bezpartyjnych Samorządowców – 1,5 proc. pytanych.

Czytaj też:

Kaczyński: Musimy odzyskać medialną siłę po to, aby w Polsce była demokracjaCzytaj też:

Awantura na miesięcznicy smoleńskiej. Kaczyński zerwał baner KOD