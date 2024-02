Tusk reaguje na słowa Trumpa. Zwrócił się do prezydenta Dudy

Donald Trump zagroził, że jako prezydent USA nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Były przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Słowa te padły podczas sobotniego wiecu wyborczego w mieście Conway w Karolinie Południowej. Wypowiedź Trumpa została skrytykowana przez rzecznika Białego Domu.

"Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową?"

"Prezydent Duda: »Prezydent Trump dotrzymuje danego słowa«. Prezydent Trump: »Będę zachęcał Rosję do atakowania państw NATO«. Może to jest właściwy temat na Radę Gabinetową, Panie Prezydencie?" – napisał w niedzielę na platformie X premier Donald Tusk.

1 lutego prezydent Andrzej Duda zapowiedział zwołanie Rady Gabinetowej. Spotkanie odbędzie się 13 lutego o godz. 13:00. – Będziemy mogli usiąść z przedstawicielami rządu i przedyskutować, jak rząd postrzega inwestycje w naszym kraju, takie jak CPK i elektrownia atomowa, jakie działania zostały podjęte i czego możemy się spodziewać w przyszłości. To kwestia rozwoju Polski, działania, które odpowiadają na wyzwania, które przed nami stoją. Liczę na merytoryczną dyskusję – oświadczył Andrzej Duda. – Daję na to prawie dwa tygodnie czasu po to, aby przedstawiciele rządu mogli spokojnie się przygotować, żeby nie byli zaskoczeni – dodał.

Rada Gabinetowa to organ konstytucyjny zwoływany przez prezydenta dla omówienia spraw szczególnie ważnych dla interesu państwa. W jej skład wchodzą członkowie Rady Ministrów, obradujący pod przewodnictwem głowy państwa.

Prezydenta Duda zapytany o słowa Trumpa

Donald Trump zapewnia, że mógłby zakończyć wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Głos w tej sprawie zabrał prezydent Andrzej Duda, który przebywał w tym tygodniu z wizytą w Rwandzie.

– Z mojego osobistego doświadczenia wynika, że to, do czego Donald Trump zobowiązywał się wobec mnie, to zostało dotrzymane. Od tej strony mogę powiedzieć: tak, prezydent Donald Trump dotrzymuje danego słowa. Jeżeli coś mówi, to traktuję to poważnie – stwierdził Duda.

