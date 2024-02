Mentzen broni Trumpa. "Ma oczywistą rację"

Donald Trump zagroził, że jako prezydent USA nie będzie chronił przed Rosją krajów NATO, które nie wypełniają zobowiązań finansowych wobec Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Były przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność. Słowa te padły podczas sobotniego wiecu wyborczego w mieście Conway w Karolinie Południowej. Wypowiedź Trumpa została skrytykowana przez rzecznika Białego Domu.

Mentzen broni Trumpa

Większość polityków w Polsce krytycznie odnosi się do deklaracji byłego prezydenta USA. Premier Donald Tusk uznał nawet, że ta deklaracja świadczy o tym, że Europa powinna "obudzić się" i zainwestować we własną politykę obronną. Szef rządu nie sprecyzował jednak, czy ma na myśli konieczność powołania unijnej armii.

Teraz głos ws. zabrał jeden z liderów Konfederacji, Sławomir Mentzen. Poseł jest jedną z nielicznych osób, które wzięły w obronę amerykańskiego polityka.

"Trump ma oczywistą rację. Jaki sens jest bronić państw, które same bronić się nie chcą? Jak miałby uzasadnić wysłanie młodych Amerykanów do walki o państwa, które nie chcą walczyć, które nie chcą się zbroić?" – pyta Mentzen we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych. "Europa musi się obudzić, zacząć się zbroić, budować własną siłę" – dodaje polityk.

Wpis posła spotkał się z falą krytycznych komentarzy. Polityk odniósł się do tych głosów w kolejnym wpisie. "Napisałem, że Europa musi się zbroić, żeby móc się obronić przez Rosją. Jedni to zrozumieli tak, że jestem ruskim agentem, a drudzy tak, że chcę jakiejś wspólnej armii unijnej dowodzonej przez Berlin. Puknijcie się jedni i drudzy w głowę" – stwierdził Mentzen.

