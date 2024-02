Jaki o Ziobrze: Jak wróci do zdrowia, z przyjemnością stanie przed komisjami

Zbigniew Ziobro walczy o życie, a rokowania są złe – napisał niedawno polityk Suwerennej Polski Marcin Warchoł. Potwierdził, że były minister sprawiedliwości zmaga się z nowotworem przełyku i przechodzi agresywne i radykalne leczenie. Przekazał też, że przebywa w Polsce pod opieką polskich lekarzy. Wcześniej Michał Wójcik zdradził, że choroba została zdiagnozowana u polityka w zaawansowanym stadium. Pierwsze jej objawy, a więc charakterystyczna chrypa, zostały przez niego zignorowane, nie wzbudzając podejrzeń.

Teraz europoseł Patryk Jaki (który podczas nieobecności Ziobry kieruje partią) przekazał, że Zbigniew Ziobro "ma podawaną drugą chemioterapię". – Jego sytuacja zdrowotna jest naprawdę ciężka – mówił.

Jaki podkreślił na antenie Polsat News, były minister sprawiedliwości, "gdyby mógł, to stanąłby przed komisjami śledczymi nawet teraz, tak samo jak stawał wtedy, kiedy ostatni raz PO rządziła". – Wszystkie kończyły się porażką Platformy. Wiem, że jak wróci do zdrowia, to z przyjemnością stanie przed tymi komisjami i pokaże im miejsce w szeregu – powiedział.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. "Czeka go operacja"

Wcześniej Jaki przekazał mediom, że byłego ministra sprawiedliwości czeka operacja. – Dlatego jego rekonwalescencja będzie długotrwała – wskazał. Jaki podkreślił, że zna swojego szefa i wie, że jest "wyjątkowo twardy". Jednocześnie przyznaje, że "rokowania są ciężkie, dlatego że ten typ nowotworu generalnie jest trudny i często kończy się śmiercią".

– W związku z tym nie jest łatwo, ale zdarzają się również takie cuda. I pozytywny rozwój takich sytuacji. Zbigniew Ziobro jest bardzo silny i wiem, że uda mu się z tego wyjść. Wszyscy na niego czekamy, to będzie trochę trwało, ale to jest oczywiste, że tu jest zawsze dla niego miejsce w Suwerennej Polsce – dodał europoseł PiS.

