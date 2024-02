Safjan: Metody prawne rządu są poprawne. Nie mam zastrzeżeń

"Jak pan ocenia metody stosowane przez nowy rząd, choćby przy przejmowaniu mediów publicznych czy odwołaniu prokuratora krajowego?" – takie pytanie postawiono Safjanowi w wywiadzie Wirtualnej Polski. "Uważam je za poprawne i nie mam zastrzeżeń. Rządzący nie podejmują decyzji, które możemy jednoznacznie uznać za nielegalne" – odparł były sędzia TSUE i były prezes TK, prof. Marek Safjan.

"Oczywiście możemy mieć wątpliwości co do kierunku interpretacji tego czy innego przepisu, ale po to mamy sądy, żeby to rozstrzygnąć" – dodał. Zdaniem prof. Safjana, nawet jeżeli sąd uzna, iż podjęto działania nielegalne, "to w najmniejszym stopniu nie oznacza, że mamy do czynienia z zamachem stanu czy niszczeniem prawa".

"Zdarza się bowiem, że sądy oceniają działania władzy wykonawczej w sposób odmienny, niż pierwotnie sądzono i w takiej sytuacji trzeba się im podporządkować. Na tym właśnie polegają rządy prawa" – przekonuje prawnik.

Safjan: Przyczynił się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości

Chwaląc rząd, były prezes TK ostro krytykuje postawę prezydenta. W jego ocenie rola Andrzeja Dudy w trwającym kryzysie prawnym jest jednoznacznie negatywna. "Widzieliśmy przez wiele lat, na czym polega funkcja 'strażnika Konstytucji' w Polsce. Pan prezydent sam był inicjatorem rozwiązań, które przyczyniły się do niszczenia wymiaru sprawiedliwości i pozbawiania go niezależności" – stwierdza były sędzia TSUE.

"Dziś najbardziej szokujące jest to, że pan prezydent mówi: nie będę uznawał prawomocnych wyroków polskich sądów. Powiedział, że nie będzie uznawał orzeczenia Izby Pracy SN w sprawie Kamińskiego i Wąsika; nie będzie uznawał orzeczenia sądu karnego i wcześniejszego orzeczenia Sądu Najwyższego, które mówiły, że ułaskawienie Wąsika i Kamińskiego nie może być dokonane przed ich prawomocnym skazaniem" – ocenia Marek Safjan.

W wywiadzie sędzia przekonywał, że Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik nie są posłami.

Czytaj też:

Nastroje mieszkańców największych krajów UE. Najwięcej optymistów w PolsceCzytaj też:

Jaki o Ziobrze: Jak wróci do zdrowia, z przyjemnością stanie przed komisjami