Pereira gościem Stanowskiego. Orłoś oburzony

"Jutro będzie gorąco w Godzinie Zero. O 20:00 moim gościem będzie Samuel Pereira" – taki wpis opublikował w niedzielę na portalu X założyciel Kanału Zero, dziennikarz Krzysztof Stanowski.

Samuel Pereira to jedna z najbardziej rozpoznawalnych twarzy "starej" TVP Info. Od 28 kwietnia do 20 grudnia 2023 r. był wicedyrektorem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i kierownikiem TVP Info. Wcześniej był naczelnym portalu tvp.info. Był jednym z dziennikarzy, którzy bronili siedziby TAI przy Placu Powstańców Warszawy przed nielegalnym przejęciem przez ludzi ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Jest związany ze środowiskiem "Gazety Polskiej".

Zaproszenie Pereiry do bijącego rekordy popularności Kanału Zero bardzo, nie spodobało się Maciejowi Orłosiowi, który w ostatnich tygodniach nie szczędzi krytyki pod adresem poprzedniego kierownictwa stacji. Prezenter "Teleexpressu" stwierdził, że Samuel Pereira to osoba, z którą "nie należy rozmawiać". "Gościem Kanału Zero będzie Samuel Pereira. Co za news, wspaniale. Ja jednak uważam, że są osoby, z którymi nie należy rozmawiać. Sam fakt, że wywiad się odbywa jest legitymizowaniem poglądów, zachowań gościa programu. Czy pytania będą tak ostre i drapieżne jak w rozmowie z Andrzejem Dudą?" – pyta ironicznie Orłoś w mediach społecznościowych.

Orłoś wraca do TVP

W czwartek 4 stycznia, na antenie TVP1 pojawił się pierwszy po zmianach w TVP "Teleexpress". Poprowadził go Maciej Orłoś. Dziennikarz przywitał się z widzami po "krótkiej, 7,5-letniej przerwie". "Teleexpress" ze zmienioną nieco czołówką zawierał w krótkiej formie najważniejsze wydarzenia dnia. – Dzisiejszy "Teleexpress" przejdzie do historii, bo pierwszy raz usłyszeli państwo i słyszą lektorski głos kobiety. To Paula Michalik, dziennikarka radiowa. Witamy na pokładzie – powiedział Maciej Orłoś.

"Teleexpress" nadawany jest w TVP1 od 1986 roku.

