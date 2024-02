Książki Tokarczuk na liście lektur? Nowacka: Brakuje literatury współczesnej

– Pracuje zespól ekspercki, który zajmuje się też uszczupleniem podstawy programowej z języka polskiego. I również przyglądają się liście lektur. Na liście lektur nie ma żadnej książki, która powstała w XXI wieku. Warto się zastanowić nad tym, że jak chcemy mieć młodzież z wiedzą, otwartą na świat, to muszą też czytać literaturę współczesną – wskazała minister Barbara Nowacka z rozmowie z "Super Expressem".

Dopytywana, czy jest książka, którą dodałaby na listę lektur minister stwierdziła, że "brakuje współczesnej literatury". – Nie ma np. współczesnych książek Olgi Tokarczuk – dodała.

Nowacka: Wina prezydenta

Minister pytano też o podwyżki dla nauczycieli. Na pytanie, ile będzie zarabiał nauczyciel dyplomowany Nowacka odparła, że "bardzo trudno odpowiedzieć". – Najprościej założyć, że 30 proc. więcej i nie mniej niż 1500 zł brutto, to jest ponad 2100 zł przeciętnie, według wynagrodzenia liczonego dla nauczycieli dyplomowanych, ale ich wynagrodzenie zależy od wysługi lat czy dodatków – wyjaśniła.

Szefowa MEN zaznacza, że podwyżki będą "w marcu lub w kwietniu". – Rozmawiamy z samorządami, one zrobią wszystko, aby pieniądze przyszły jak najwcześniej, ale muszą porozumieć się ze związkowcami. Wszystko idzie w dobrym kierunku. Jeśli ktoś nie dostanie (podwyżki w marcu i kwietniu), to niestety dlatego, że pan prezydent zawetował ustawę. Natomiast jedno obiecujemy: będzie wyrównanie od 1 stycznia, kiedykolwiek by te pieniądze nie przyszły – przekonuje Nowacka.

Minister odniosła się także do planów zniesienia prac domowych. – Trzeba też zadbać o dobrostan dzieci, o ich siłę do nauki. One wracają ok. godziny 15-16, a późnej przez kilka godzin odrabiają lekcje. A one muszą mieć czas na pasje, czytanie, zajęcia dodatkowe, na odpoczynek – wskazała w wywiadzie dla "SE".

