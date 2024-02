Gawkowski: W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne

Program "Laptop dla ucznia" nie będzie kontynuowany w tym roku – nie miał on zabezpieczonego dalszego finansowania i nowy rząd zamierza uzdrowić ten program – podało Ministerstwo Cyfryzacji.

– Środki finansowe na ten program nie były nigdzie zabezpieczone, a wydawano je de facto na kredyt. Miało być finansowanie z Unii Europejskiej, ale gdy przyszliśmy do resortu, Komisja Europejska poinformowała nas, że te środki nie będą kwalifikowane. Jednocześnie środki w budżecie na rok 2024, o których mówił PiS, nie zostały zabudżetowane, bo nikt ich tam nie wpisał – tak o programie PiS "Laptop dla ucznia" mówi wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Jak powiedział "Wyborczej", poprzednie władze resortu twierdzą, że były sygnały, "że Komisja coś zakwalifikuje, ale my takich sygnałów nie znaleźliśmy. I to jest problem chaosu". – A program był nieprzemyślany. Urządzenia w żaden sposób nie realizowały misji edukacyjnej, nie było żadnych aplikacji, które dawałyby poczucie włączenia w proces edukacyjny uczniów i szkoły – przekonuje.

Urządzenia mobilne dla uczniów

Minister zaznacza, że "nie było nic, co dawałoby poczucie, że ten laptop to nie jest tylko gadżet, ale rzeczywiście realne narzędzie edukacyjne. I to wszystko skłania do tego, że trzeba zastosować program naprawczy".

Co planuje rząd? – Wspólnie z ministrą edukacji Barbarą Nowacką mamy na to pomysł. Chcemy realnie podnosić potencjał i kompetencje cyfrowe uczniów i wspierać nauczycieli. W przyszłym roku uczniowie otrzymają urządzenia mobilne. Rodzaj sprzętu, niezbędne oprogramowanie i zabezpieczenia będą przedmiotem analizy oraz dyskusji z partnerami społecznymi i rodzicami. Do końca czerwca MEN przygotuje nową kompleksową Politykę Cyfryzacji Edukacji – wspólnie z IBE i ekspertami – zapowiedział Krzysztof Gawkowski.

