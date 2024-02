Tusk spotkał się z Macronem. "Francja i Polska przygotowują nowy traktat"

Szef polskiego rządu przybył w poniedziałek do Paryża. Później Tusk poleci do Berlina na rozmowy z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem.

Tusk do Macrona: Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

– To chyba tutaj w Paryżu najdobitniej brzmią słowa z "Trzech muszkieterów" Alexandra Dumasa: "jeden za wszystkich, wszyscy za jednego", un pour tous, tous pour un – powiedział Tusk po francusku do Macrona.

– To są słowa i to jest filozofia, która legła u podstaw Unii Europejskiej, NATO. To są słowa, które dobrze ilustrują ideę solidarności, która stała się fundamentem nowoczesnej Europy i najważniejszą wartością współczesnej Polski, moich rodaków – stwierdził.



– A to oznacza potrzebę praktycznych i zdeterminowanych działań na rzecz wspólnoty europejskiej, na rzecz Polski, Francji, szczególnie w kontekście zagrożeń – mówił premier, dodając, że słowem kluczowym jest "bezpieczeństwo".

Zwrócił uwagę, że mija dokładnie 10 lat od kiedy odwiedził większość stolic europejskich z propozycją "unii energetycznej, a więc takiego planu bezpieczeństwa dla UE, jeśli chodzi o energetykę".

– Dzisiaj mogę tylko powiedzieć, że energetyka, żywność, obronność to są trzy filary naszego wspólnego bezpieczeństwa i bardzo bym chciał, żeby Francja i Polska tutaj współpracowały w sposób niezwykle intensywny – oświadczył Tusk.

Prezydent Francji: Przygotowujemy się do nowego traktatu z Polską

– Francja i Polska przygotowują się do otwarcia nowego rozdziału w relacjach, przygotowaniu nowego traktatu dwustronnego, który zastąpi ten z 1991 roku. Ten traktat określi nowe ramy naszej współpracy we wszystkich dziedzinach obronności, energii jądrowej, współpracy naukowej, językowej, kulturalnej – poinformował Macron.

Podkreślił, że "te tematy znajdują się w sercu relacji francusko-polskich i w sektorach strategicznych dla przyszłości Europy".

– W czasie rozmowy poruszymy bardzo ważne tematy, przede wszystkim wsparcie dla Ukrainy. Niestety za kilka dni obchodzimy drugą rocznicę agresji rosyjskiej na Ukrainę. Chciałbym tutaj przypomnieć o naszym niesłabnącym wsparciu dla Kijowa i narodu ukraińskiego. Chciałbym podkreślić zaangażowanie Polski – mówił Macron.

