Nowacka o podręczniku do HiT. "Tego gniota pana Roszkowskiego nikomu nie zalecam"

– My żeśmy się zadeklarowali, że zideologizowanego przedmiotu po prostu nie będzie. I oczywiście to trochę potrwa. To znaczy kolejny rocznik wchodzący do liceów, czyli od 2024 roku, nie będzie miał tego przedmiotu. Ci, którzy są w tej chwili w pierwszej klasie będą mieli kontynuowany przedmiot, ale też według podstaw programowych, nad którymi w tej chwili trwają prace – powiedziała Nowacka w rozmowie z TVN24.

Wojciech Roszkowski napisał książkę do Historii i Teraźniejszości

Przedmiot historia i teraźniejszość został wprowadzony przez PiS w szkołach ponadpodstawowych od 1 września 2022 r. W tym czasie powstały też dwa podręczniki HiT dla I i II klasy szkoły ponadpodstawowej, z których korzystały kolejne roczniki rozpoczynające naukę w szkole średniej.

Autorem jednego z podręczników jest prof. Wojciech Roszkowski. Jego książka, będąca przeważnie krytyką zachodniej kultury popularnej oraz lewicowych i liberalnych trendów w społeczeństwie, wywołała duże kontrowersje.



MEN zaproponuje nowy przedmiot

Nowacka stwierdziła, że "kolejnym rocznikom będziemy proponować przedmiot, który dopiero powstaje, który jest dopiero w takich wstępnych opracowaniach, ale on nie wejdzie do szkół w roku 2024, tylko najwcześniej w 2025 lub 2026, w zależności od tego, na który model się zdecydujemy".

Tłumaczyła, że "będzie to wychowanie obywatelskie zawierające elementy historii najnowszej i wiedzy o społeczeństwie, dostosowane też do wieku młodych ludzi, wchodzących w ten taki ważny okres decydowania o przyszłości Polski, o swoich kompetencjach".

Nowacka o podręczniku do HiT. "Nie rekomendujemy tego gniota"

Reporterka TVN24 zapytała szefową MEN o podręcznik do HiT autorstwa prof. Roszkowskiego. Zwróciła uwagę, że nauczyciele często wybierają tę książkę. – Nie jest często wybierana przez nauczycieli, to absolutna nieprawda – odpowiedziała Nowacka.



– Polscy nauczyciele postawili się bardzo wyraźnie i powiedzieli, że nie będą z tej książki korzystać. Są też rekomendacje dotyczące podręczników obywatelskich, ale większość nauczycieli tak naprawdę korzystała z gotowych scenariuszy lekcji. Absolutnie nikomu nie zalecam tego gniota pana Roszkowskiego – powiedziała minister.



Dopytywana, czy podręcznik zostanie wycofany, czy będzie w obiegu szkolnym, Nowacka odparła: "My absolutnie nie rekomendujemy tego gniota".



