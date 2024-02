Incydent w Dorohusku. Kułeba chce ukarania polskich rolników

Pociągnięcia sprawców incydentu do odpowiedzialności domaga się minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Kułeba: Niedopuszczalne

– Niszczenie ukraińskiego zboża na polskiej granicy jest niedopuszczalne. Każdy rolnik powinien wiedzieć, ile pracy kosztuje produkcja zboża, zwłaszcza w czasie wojny. Dla dobra przyjacielskich stosunków ukraińsko-polskich winni tej prowokacji powinni zostać pociągnięci do odpowiedzialności – nalega Kułeba.

Prokuratura w Lublinie wszczęła w tej sprawie śledztwo. – Zabezpieczamy monitoring, zbieramy dowody i dokumenty od kierowców, którzy przewozili zboże – przekazała rzecznik prokuratury.

Wcześniej mer Lwowa Andrij Sadowy wyzywał protestujących w Dorohusku od "prorosyjskich prowokatorów". Za swoje słowa przeprosił tłumacząc je emocjami i podkreślił, że Polacy i Ukraińcy nie są dla siebie wrogami. Z kolei wiceminister gospodarki i handlu Taras Kaczka wysunął skandaliczne zarzuty, że "Mekler (Rafał Mekler – jeden z organizatorów protestów branży przewoźników – red.) i jego banda zaczną zabijać Ukraińców za to, że są oni Ukraińcami".

Powody protestów

Strajk generalny rolników, którzy sprzeciwiają się forsowaniu unijnego Zielonego Ładu i zalewaniu polskiego rynku produktami rolno-spożywczymi agroholdingów z Ukrainy trwa od piątku w ponad 250 miejscowościach.

Rolnicy wezwali premiera Tuska, by natychmiastowo zamknął polską granicę z Ukrainą do czasu aż zostanie stworzona możliwość kontrolowania wszystkich towarów wjeżdżających do Polski z tego kraju. Następnie, jak postulują, należałoby wprowadzić systemowe rozwiązania w tym zakresie. Rolnicy podnoszą także kwestie dotyczące toksyczności i niższej jakości żywności z Ukrainy.

Drugim zasadniczym powodem protestów jest forsowana przez Komisję Europejską polityka Zielonego Ładu. Przeciwko temu elementowi ideologicznej agendy Brukseli strajkują obecnie rolnicy z co najmniej kilkunastu europejskich krajów.

Przed rozpoczęciem protestów polscy rolnicy wielokrotnie prowadzili strajki ostrzegawcze i tłumaczyli, że napływ produktów z Ukrainy nie jest kontrolowany i nie podlega unijnym regulacjom, co dodatkowo potęguje nieuczciwą konkurencję ze strony położonych na Ukrainie agroholdingów.

"Prosimy rodaków o wyrozumiałość i świadomość sytuacji w jakiej wszyscy się znaleźliśmy. Walczymy o nasze wspólne dobro, jakim jest uchronienie przed upadkiem i bankructwem polskich rodzinnych, niejednokrotnie wielopokoleniowych gospodarstw rolnych. W ramach możliwości, prosimy o unikanie podróży w każdorazowo wymienionych obszarach" – napisali w komunikacie o strajku generalnym.

