Minister ujawnia kulisy wizyty Tuska. "Macron użył takich słów"

Premier Donald Tusk złożył w poniedziałek wizytę we Francji i Niemczech. Najpierw w Paryżu rozmawiał z prezydentem Emmanuelem Macronem, potem w Berlinie z kanclerzem Olafem Scholzem.

Macron o powrocie Tuska do władzy w Polsce

Kulisy rozmowy Tusk-Macron ujawnił we wtorek w TVP Info minister ds. europejskich Adam Szłapka. – Nie będzie żadnej przesady w tym, jeśli powiemy, że to była przełomowa wizyta i przełomowy dzień – stwierdził.

– Jak siadaliśmy do roboczego śniadania, prezydent Macron – i widać było w tym naprawdę dużą szczerość – powiedział, że powrót premiera Tuska do władzy w Polsce i jego też powrót w tej roli do Paryża to jest dla niego gamechanger. Użył takich słów – stwierdził Szłapka.

Według niego zarówno europejskie instytucje jak i państwa członkowskie "potrzebują aktywnej, poważnej Polski, która chce odgrywać ważną rolę w Unii Europejskiej".

Szłapka: Konkrety? Rozmowy zdominował jeden temat

Pytany o konkrety minister tłumaczył, że "podstawowym tematem rozmów, w zasadzie jedynym, zarówno w Paryżu, jak i w Berlinie, to jest kwestia bezpieczeństwa, które ma bardzo różne wymiary".

– Po pierwsze, to jest jasne powiedzenie, że nie ma alternatywy dla integracji w ramach UE i dla relacji transatlantyckich. To jest też ważne w kontekście słów Trumpa – ocenił Szłapka.

Jak dodał, w kwestii Trójkąta Weimarskiego (Polska, Francja, Niemcy) Tusk chce nie tyle go odtworzyć, co zbudować na nowo i "wziąć odpowiedzialność za bardzo ważne procesy".

– Po pierwsze, to jest kwestia budowy czy odbudowy europejskiego potencjału obronnego i przemysłu obronnego. Zapytany, czy są możliwe wspólne zakupy sprzętu wojskowego, Szłapka odparł: – Myślę, że to jest możliwe. Są na ten temat rozmowy. Europa tutaj obudziła się z letargu.

Czytaj też:

Tusk spotkał się z Macronem. "Francja i Polska przygotowują nowy traktat"