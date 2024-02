"Mam ujawniony dokument". Tusk zaskoczył prezydenta Dudę

W Pałacu Prezydenckim trwa posiedzenie Rady Gabinetowej. Jej pierwsza część była transmitowana przez największe stacje telewizyjne. Druga, która rozpoczęła się niedawno, jest już niejawna.

Tusk o Pegasusie

W tracie spotkania z premierem i ministrami prezydent Andrzej Duda chciał uzyskać zapewnienie, co do kontynuacji strategicznych projektów infrastrukturalnych: Centralnego Portu Komunikacyjnego, portu w Świnoujściu i elektrowni atomowej. Zamiast tego, premier Tusk przedstawił mu dokumenty dotyczące Pegasusa, które potwierdzają "zakup i korzystanie w sposób legalny i nielegalny" z tego szpiegowskiego oprogramowania.

– Mam w tej chwili ujawniony dokument, ale to jest tylko próbka tych dokumentów, które są do pańskiej dyspozycji, panie prezydencie, zobowiązałem ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego do przekazania, jeśli będzie pan zainteresowany kompletem dokumentów – powiedział Tusk zwracając się do prezydenta.

– Ten dokument, który mam tutaj w ręku, potwierdza niestety to, czego się najbardziej obawialiśmy, że z inicjatywy Centralnego Biura Antykorupcyjnego zwrócono się o sfinansowanie zakupu Pegasusa do Funduszu Sprawiedliwości, co zostało potwierdzone przez pana ministra Ziobro. Jestem tym akurat bardzo przygnębiony, muszę powiedzieć, bo wszyscy wiemy, do czego ten fundusz miał służyć, także przynajmniej tę kwestię uznaję za rozstrzygniętą – dodał szef rządu.

Koszty CPK

W dalszej części swojego wystąpienia premier odniósł się do projektu budowy CPK. Wskazał, że dotychczas wydano 2,7 mld zł. Z tej kwoty 286 mln zł przeznaczono na pensje, a 500 mln zł na komponent kolejowy.

Tusk zadeklarował, że jego rząd chce kontynuować projekty rozwojowe i będzie w tym zakresie współpracował ze wszystkimi odpowiedzialnymi podmiotami.

