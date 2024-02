"Jeśli ktoś nie wierzył, to ma kolejny dowód". Kaczyński mocno o Tusku: Wielokrotnie mówiłem

Jarosław Kaczyński ostro skrytykował Donalda Tuska za jego słowa o reparacjach od Niemiec. Przypomnijmy, że w trakcie poniedziałkowej wizyty w Berlinie polski premier stwierdził, że "w sensie prawnym kwestia reparacji została zamknięta wiele lat temu".

Kaczyński: Tusk popełnił przestępstwo

Jak ocenił prezes Prawa i Sprawiedliwości, wypowiedź Tuska o reparacjach "godzi w elementarne interesy Polski" i nie tylko pozbawia polskie społeczeństwo należnych mu odszkodowań, ale także obniża "polityczny i kulturowy" status naszego kraju.

– Przypominam państwu, że Niemcy nie tak dawno jeszcze płaciły odszkodowania Francuzom za I wojnę światową, że płaciły wielkie odszkodowania Izraelowi, że w tej chwili podejmują rozmowy, albo już nawet płacą odszkodowania niektórym państwom afrykańskim, tym które były koloniami niemieckimi. Wobec Polaków przyjmują postawę, którą nie można określić niż jako postawę po prostu rasistowską i to skrajnie rasistowską – powiedział Kaczyński.

Prezes PiS mówił dalej, że Niemcy nie zmieniły się w relacjach z Polakami, a "Donald Tusk się w to wpisuje i to jest i skrajnie szkodliwe i haniebne". Jego zdaniem premier popełnił także przestępstwo z artykułu 127 Kodeksu karnego, polegające na zmianie ustroju państwa w wyniku przemocy. Polityk ponownie oskarżył także Tuska o daleko posuniętą proniemieckość.

– Wielokrotnie mówiłem od bardzo długiego czasu, że PO to partia niemiecka, a szef tej partii jest w gruncie rzeczy na usługach Niemiec. Jeżeli ktoś do tej pory nie wierzył, a wiem że są tacy, to ma w tej chwili kolejny dowód, a tych dowodów było dużo, że tak właśnie jest. Żaden przyzwoity polski polityk niczego takiego by nie mógł zrobić – stwierdził lider opozycji.

