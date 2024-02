"Inaczej będziemy rozgrywani z zagranicy". Bosak po spotkaniu z Dudą

W środę Andrzej Duda zaprosił Krzysztofa Bosaka do Pałacu Prezydenckiego na rozmowę o sprawie resetu konstytucyjnego.

Jak przekazał wicemarszałek Sejmu, rozmowy dotyczyły głównie przygotowania poprawek do konstytucji w celu zakończenia chaosu w państwie. Tzw. reset konstytucyjny ma zakończyń wzajemne negowanie składów naczelnych ciał konstytucyjnych, takich jak Trybunał Konstytucyjny, Sąd Najwyższy, Krajowa Rada Sądownictwa.

– Przypomnimy, że Konfederacja proponuje reset konstytucyjny, a więc w drodze kompromisu przyjęcie poprawek do Konstytucji, które uprzednio muszą zostać uzgodnione, większością konstytucyjną przegłosowanie tych poprawek, które by wyłaniały nowe, niepartyjne składy tych najważniejszych ciał oraz które pozwalałyby zakończyć ten spór i przywrócić uznawanie konstytucyjne Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa przez wszystkie siły polityczne – powiedział Krzysztof Bosak na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem.

Bosak: Żadnych wstępnych warunków

Poseł ocenił spotkanie z głową państwa jako "dobre i konstruktywne". – Pan prezydent wykazał otwartość na nasze propozycje. My proponujemy, żeby powołać forum złożone z prawników, które rozmawiałoby nad tymi propozycjami, które przedstawiamy i nad propozycjami, które przedstawiają inne partie, które podchwyciły ideę zakończenia tego sporu poprzez poprawki do Konstytucji. Prezydent zapowiedział, że jeżeli uda nam się doprowadzić do powołania takiej grupy roboczej, takiego forum, to również swojego przedstawiciela do takiego forum deleguje – kontynuował.

Bosak podkreślił, że jego środowisko podejmie próby rozmów z pozostałymi partiami politycznymi na ten temat.



– Nie formułujemy żadnych wstępnych warunków do tego, żeby przystąpił ktoś z nami lub my z kimś do rozmowy na ten temat [resetu konstytucyjnego]. […] Uważamy, że rozmowa na ten temat musi się odbyć i musimy być wszyscy na to otwarci, bo inaczej będziemy też jako państwo rozgrywani z zagranicy. Sytuacja, w której my jako obywatele nie mamy wspólnie respektowanych instytucji, to jest idealna sytuacja do tego, żeby zacząć nam kwestie ustrojowe dyktować z zagranicy – powiedział Krzysztof Bosak na konferencji prasowej.

Chaos prawny w Polsce

W związku z działaniami nowej władzy w państwie powstał chaos prawny – sąd oddalił wniosek ministra Sienkiewicz zarówno w kwestii dokonania wpisu nowych członków rady nadzorczej TVP, jak i następnie ws. likwidacji TVP.

Jednakże chaos pogłębia się w całym systemie sprawiedliwości. Rząd nie uznaje sędziów zasiadających obecnie w Krajowej Radzie Sądownictwa, nie uznaje Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego oraz zapowiada już odwołanie części sędziów Trybunału Konstytucyjnego, których też nie uznaje.

Donald Tusk uzasadnia konieczność prowadzenia czystek tym, że walczy z "pisowskim okupantem Polski".

