Alarmujące słowa Stoltenberga. "Już widać konsekwencje"

We wtorek Senat USA przyjął pakiet pomocowy o wartości 95 mld dolarów. Obejmuje on wsparcie dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu. Senatorowie zatwierdzili to rozwiązanie większością 70 głosów, przy 29 przeciwnych. 22 Republikanów dołączyło do większości Demokratów, aby poprzeć ustawę. Teraz ustawa trafi do Izby Reprezentantów, gdzie jej los jest niepewny, bo w izbie niższej Kongresu przeważają Republikanie.

– Już widzimy wpływ tego, że USA nie były w stanie podjąć decyzji. Spodziewam się, że Stany Zjednoczone podejmą tę decyzję, że Izba Reprezentantów uzgodni trwałą pomoc dla Ukrainy – skomentował w czwartek sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg.

Powiedział, że jeżeli "pozwolimy prezydentowi Putinowi wygrać, będzie to nie tylko tragedia dla Ukraińców, ale też niebezpieczne dla nas". – Świat stanie się bardziej niebezpieczny. W interesie naszego bezpieczeństwa jest wspierać Ukrainę – stwierdził Stoltenberg.

Wydatki na obronność

Szef NATO odniósł się też do kwestii wkładu poszczególnych krajów sojuszniczych w zakresie obronności. – Spodziewam się, że w tym roku 18 sojuszników przekroczy próg 2 proc. wydatków na obronność. To jest kolejny rekord i sześciokrotny wzrost względem 2014 r., kiedy tylko trzy kraje przekraczały ten próg – przekazał.

– Mamy realny postęp. Jestem dziś w stanie ogłosić nasze najnowsze dane. Od momentu poczynienia zobowiązań do inwestycji w 2014 r. sojusznicy europejscy, USA i Kanada dodali ponad 600 mld dol. do swojej obronności. W ubiegłym roku widzieliśmy bezprecedensowy wzrost 11 proc. w Kanadzie i Europie.

