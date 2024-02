Kolejne przywileje dla obywateli Ukrainy w Polsce? Konfederacja ostrzega

To kolejna reakcja ugrupowania na niepokojące wypowiedzi polityków obozu rządowego w tym zakresie.

– Jako Polacy przyjęliśmy ogromną liczbę Ukraińców jako gości. Dajemy im socjal. Natomiast jeśli się przyjmuje pod swój dach gościa w potrzebie, to naprawdę nie daje mu się praw do tego, aby meblował nam mieszkanie, wybierał kolor firanek czy też w ogóle rządził się na tym terenie. Jest gościem, daliśmy mu schronienie, jeśli zagrożenie minie, to nasz dom powinien opuścić – zwrócił uwagę poseł Witold Tumanowicz podczas konferencji prasowej Konfederacji.

Konfederacja ostrzega

Polityk przypomniał, że koncepcja nadawania praw wyborczych obywatelom innego państwa, w tym przypadku Ukraińcom stanowi ogromne zagrożenie.

Argumentował, że mocno zmieni to geografię wyborczą w Polsce. – Już w niektórych miastach co trzeci mieszkaniec to Ukrainiec, więc możemy mieć do czynienia z sytuacją w której po prostu tacy wyborcy będą działać w interesie swojego kraju, a nie w interesie Polski – powiedział poseł Konfederacji.

Najpierw samorząd, potem parlament

O kolejnych aspektach niebezpiecznej sytuacji mówiła Marta Czech, z Korony Polskiej. – W Polsce, prócz Polaków, prawa wyborcze w wyborach samorządowych i w wyborach do Parlamentu Europejskiego mają również obywatele państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Analogicznie Polacy mają w krajach Unii Europejskiej mają prawa wyborcze na szczeblu samorządowym i na szczeblu europarlamentarnym. (…) Ale nawet obywatele Unii Europejskiej nie mogą kandydować w Polsce do Sejm i Senatu – powiedziała.

– Ukraina nigdy nie była członkiem Unii Europejskiej, ale w swoich roszczeniach, za sprawą związków ukraińskich, posuwa się najdalej, bo domaga się za ich pośrednictwem, praw wyborczych w Polsce dla Ukraińców. Na razie w wyborach samorządowych, ale już podkreśla, że w dalszej perspektywie również w wyborach do Sejmu i Senatu – zwróciła uwagę.

Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej

W lipcu ub. r. Konfederacja zaprezentowała 12- punktowy "Pakiet odpowiedzialnej polityki migracyjnej".

Politycy zapowiedzieli, że wskazanymi postulatami będzie kierował się w następnej kadencji Sejmu klub poselski Konfederacji. Pierwszy punkt przewiduje likwidację socjalu do imigrantów, drugi to jak najszybszy powrót uchodźców do własnego kraju, a trzeci zakłada ustanowienie limitu napływu migrantów.

