Prezydent Duda: Putinizm przeminie, a dziedzictwo Nawalnego zwycięży

Informację o śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego podała w piątek agencja Reuters, powołując się na komunikat rosyjskich służb penitencjarnych. Wśród najważniejszych polityków w Polsce i na świecie przeważa pogląd, że Nawalny został zamordowany na zlecenie Władimira Putina.

W piątek wieczorem tę informację skomentował prezydent Polski. "Aleksiej Nawalny to kolejna ofiara reżimu kremlowskiego. Ale ta brutalność jest oznaką słabości. Putinizm w końcu przeminie, a dziedzictwo Nawalnego zwycięży. Rodzinie składam kondolencje" – napisał Andrzej Duda na portalu X.

Do śmierci opozycjonisty odniósł się też prezydenta USA. – Nie wiemy dokładnie, co się wydarzyło, ale nie ma wątpliwości, że śmierć Nawalnego jest konsekwencją działań Putina i jego bandytów. Nie może być żadnej wątpliwości. Putin jest odpowiedzialny za śmierć Nawalnego. Putin jest za to odpowiedzialny – powiedział Joe Biden podczas briefingu prasowego.

Szymon Hołownia o śmierci Nawalnego i słowach Trumpa

– To jest ludobójca i dzisiaj myślę, że my w Europie coraz wyraźniej zdajemy sobie sprawę z tego, z kim przyszło nam graniczyć i w jakiej rzeczywistości się znaleźliśmy – powiedział o Putinie Szymon Hołownia podczas rozmowy z dziennikarzami w Sejmie.

– Mam nadzieję, że też i inne siły polityczne na świecie wyciągną z tego, co się dzisiaj wydarzyło, wnioski. I nigdy więcej nie usłyszymy choćby od kandydata na prezydenta Stanów Zjednoczonych, że można Rosji pozwalać robić, co się chce, z kimś, kto w jego ocenie nie zapłacił wystarczająco dużo na swoją własną obronność – stwierdził marszałek Sejmu.

Nawiązał w ten sposób do głośnej wypowiedzi Donalda Trumpa, który stwierdził, że "zachęcałby" Rosję, by "robiła cokolwiek jej się podoba" z państwami NATO, które "nie płacą", czyli przeznaczają mniej niż 2 proc. PKB na obronność.

– Rosji nie można pozwolić robić, co się chce, z nikim, dlatego że Rosja zabija ludzi. Nie zabija idei, zabija ludzi – podkreślił Hołownia.

Czytaj też:

Śmierć Nawalnego. Dziennikarze ujawniają nieścisłości w komunikatach