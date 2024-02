Na razie zrozumieli tylko rolnicy

Jeśli dzisiaj wpiszemy w wyszukiwarkę hasło „ETS2”, to zobaczymy, że pierwsze kilkadziesiąt rezultatów dotyczy popularnej gry komputerowej „European Truck Simulator”, w której gracz wciela się w kierowcę ciężarówki. Najwyraźniej to najpopularniejsze wyszukiwanie hasła „ETS2”, co wiele mówi o poziomie powszechnej świadomości. Ciekawe, czy modele samochodów, które w tej grze występują, uwzględniają wejście w życie unijnych regulacji klimatycznych, zawartych w pakiecie ETS2. Przy czym w tym wypadku to skrót od Emissions Trading System w wersji poszerzonej.

ETS2 wejdzie w życie od 2027 r. Do tego czasu pozostały nam zatem niecałe trzy lata. Zdecydowana większość Polaków nie ma pojęcia, co naszykowała nam UE – za zgodą poprzedniej władzy, ponieważ ETS2 został przygotowany i uchwalony podczas rządów Zjednoczonej Prawicy. Obecna władza woli w detale nie wchodzić, żeby Polaków nie wystraszyć, szczególnie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Zwłaszcza że większość koalicji uważa politykę klimatyczną UE za wspaniałą.