Premier Finlandii: Jestem w szoku. Putin poszedł za daleko

"Jestem w szoku. Rosja jest odpowiedzialna za to, co się stało, to jasne. Nie jestem jednak zaskoczony, raczej pogrążony w głębokim smutku. Rosyjski reżim wielokrotnie szedł tą drogą. Teraz posunął się jednak o krok dalej. Zgładził najbardziej znanego przywódcę opozycji, postać niezwykle ważną dla wolnej Rosji. Putin poszedł za daleko" – mówi Petteri Orpo w rozmowie z "Rzeczpospolitą".

Polityk przekonuje, że Kreml nie ma nic do stracenia, także w kontekście wojennym. "Estoński wywiad wskazuje, że Rosja chce podwoić liczbę wojsk rozmieszczonych na granicy z Finlandią i krajami bałtyckimi. A zdaniem duńskiego ministra obrony Rosja może uderzyć w NATO w ciągu 3-5 lat" – zauważa premier Finlandii.

Orpo: Nie ma czasu do stracenia

Petteri Orpo podkreśla, że sytuacja jest bardzo trudna i wymaga od wszystkich przygotowań. "Wszyscy musimy uświadomić sobie, że Rosja jest zagrożeniem dla każdego kraju Europy. Ale oczywiście w pierwszym rzędzie zagrożone są państwa, które z Rosją graniczą. Finlandia jest bardzo dobrze przygotowana na odparcie takiej agresji. Ale teraz musi obudzić się cała Europa. I to natychmiast. Nie ma czasu do zmarnowanie" – zaznacza.

"Trzeba wzmocnić nasz przemysł zbrojeniowy ponieważ musimy od razu pomóc Ukrainie. A w średnim i dłuższym okresie większych zdolności obronnych potrzebuje sama Europa. Musimy skutecznie odstraszyć Rosję przeciwko agresji na Europę. To jest kraj, który się głęboko zmienił, stał się niezwykle agresywny. Przeciwko takiemu zagrożeniu nie możemy polegać wyłącznie na pomocy USA. Potrzebujemy naszych własnych zdolności obronnych. Finlandia wdrożyła całościowy model obrony obejmują bezpieczeństwo wojskowe, ale też żywnościowe, energetyczne, ochronę kluczowej infrastruktury. Zakłada on współpracę państwa ze społeczeństwem obywatelskim, przedsiębiorcami. Chcemy pomóc to wdrożyć w całej Europie. Premier Tusk przyjął to z wielkim zadowoleniem" – wskazał, nawiązując do piątkowego spotkania z szefem polskiego rządu.

