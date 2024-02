Zero zdziwienia

Już widać, że to pod wieloma względami projekt wyjątkowy, tworzony w myśl zasady „sky is the limit” Krzysztof Stanowski to bez wątpienia jedna z najbardziej nieszablonowych postaci w polskich mediach. Jedni go uwielbiają, inni wręcz nienawidzą, ale z pewnością nie można mu odmówić świetnego wyczucia trendów i smykałki do tworzenia kolejnych biznesów. Dziś jest jednym z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych w kraju, choć w rzeczywistości jego działalność jest o wiele szersza. Od kilku tygodni z powodzeniem współtworzy internetowy Kanał Zero, którego pierwszym gościem był prezydent Andrzej Duda. Można wręcz powiedzieć, że najnowsze „dziecko” Stanowskiego jest pewnego rodzaju fenomenem. Fenomenem, który od samego początku wzbudzał ogromne emocje i zainteresowanie.